Αρχαίοι σπόροι σπάνιου λουλουδιού ανακαλύφθηκαν σε αγγείο στην Τουρκία

Ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στον αρχαιολογικό χώρο του Külhöyük στην Τουρκία, όπου εντοπίστηκαν υπολείμματα σπόρων ενός σπάνιου λουλουδιού. Οι σπόροι, που βρέθηκαν μέσα σε ένα κεραμικό αγγείο, χρονολογούνται στην Εποχή του Μέσου Χαλκού, δηλαδή έχουν ηλικία περίπου 4.000 ετών. Το εύρημα αυτό ενδέχεται να προσφέρει νέα στοιχεία για την ιστορία ενός από τα πιο σπάνια φυτά της χώρας.

Η ανακάλυψη των αρχαίων σπόρων

Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στον αρχαιολογικό χώρο του Külhöyük, στην περιοχή Oyaca του δήμου Gölbaşı, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της Άγκυρας, προχώρησαν σε αυτή την αξιοσημείωτη ανακάλυψη. Εντός ενός κεραμικού αγγείου, το οποίο ανήκει στην Εποχή του Μέσου Χαλκού, βρέθηκαν υπολείμματα σπόρων.

Τα υπολείμματα αυτά αποδίδονται στο είδος Centaurea tchihatcheffii, ένα λουλούδι που σήμερα απαντάται στη φύση μόνο σε μία μικρή περιοχή κοντά στην Άγκυρα. Η ταυτοποίηση των σπόρων αυτών, ωστόσο, απαιτεί περαιτέρω αναλύσεις και την επιστημονική δημοσίευση των αποτελεσμάτων για την οριστική επιβεβαίωσή της.

Το Centaurea tchihatcheffii: Ένα λουλούδι υπό εξαφάνιση

Το Centaurea tchihatcheffii είναι ένα ετήσιο φυτό που ανήκει στην οικογένεια των Asteraceae, στην οποία περιλαμβάνονται και άλλα γνωστά φυτά όπως οι μαργαρίτες και οι ηλίανθοι. Τα άνθη του παρουσιάζουν αποχρώσεις του κόκκινου, του ροζ και του μωβ, προσδίδοντας του μια ξεχωριστή ομορφιά. Στην Τουρκία, το λουλούδι είναι γνωστό με την ονομασία «sevgi çiçeği», που σημαίνει «λουλούδι της αγάπης», ενώ μια άλλη ονομασία του, «yanardöner», αναφέρεται στους διαφορετικούς χρωματισμούς που μπορεί να εμφανίζει ανάλογα με το φως.

Το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από την IUCN ως κρισίμως κινδυνεύον, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για την προστασία του. Συμπεριλαμβάνεται επίσης στα είδη που απολαμβάνουν αυστηρή προστασία βάσει της Σύμβασης της Βέρνης. Από το 2019, υπάρχει προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για το συγκεκριμένο φυτό, με την επιτρεπόμενη καλλιέργειά του να περιορίζεται σε μια έκταση μόλις 1.750 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Eymir. Πέρα από αυτή την προστατευόμενη περιοχή και κάποιες μεμονωμένες καταγραφές κοντά στο Gölbek, δεν είναι γνωστό να υπάρχει άλλη άγρια πληθυσμιακή ομάδα του είδους στον κόσμο.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Külhöyük

Ο αρχαιολογικός χώρος του Külhöyük αποτελεί έναν τεχνητό λόφο με μήκος περίπου 250 μέτρα και ύψος 22 μέτρα. Ο λόφος αυτός έχει δημιουργηθεί από διαδοχικά στρώματα ανθρώπινης κατοίκησης, τα οποία μαρτυρούν την μακρά ιστορία του τόπου. Οι πρώτες κοινότητες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ήταν οι Χάττι, ένας αυτόχθονος λαός της Ανατολίας, κατά την 3η χιλιετία π.Χ.

Αργότερα, οι Χετταίοι επέκτειναν τον οικισμό, προσθέτοντας σημαντικές κατασκευές. Μεταξύ άλλων, δημιούργησαν τείχη, μνημειακές κατασκευές και οχυρωμένες εισόδους, ενισχύοντας την αμυντική και αρχιτεκτονική του δομή. Η περιοχή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της αρχαίας ιστορίας της Ανατολίας.

Η ιστορία των ανασκαφών και η σημασία του χώρου

Οι επίσημες ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο του Külhöyük ξεκίνησαν το 1992, έπειτα από τον εντοπισμό του χώρου κατά τη διάρκεια παράνομων ανασκαφών που είχαν λάβει χώρα το 1978. Σήμερα, το Külhöyük αποτελεί ένα ενεργό αρχαιολογικό έργο, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των τουρκικών αρχών.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ο χώρος αυτός είναι η μοναδική χετταϊκή πόλη που ανασκάπτεται συστηματικά εντός των διοικητικών ορίων της Άγκυρας. Εάν η ταυτοποίηση των αρχαίων σπόρων επιβεβαιωθεί, το εύρημα θα δείξει ότι το συγκεκριμένο λουλούδι φύτρωνε στην περιοχή ήδη από την Εποχή του Χαλκού, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του φυτού και της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta