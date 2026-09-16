Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στην περιοχή του Αλυκανά

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ζακύνθου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό μιας 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής. Τα ίχνη της γυναίκας αγνοούνται από το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Αλυκανά. Η εξαφάνιση έχει οδηγήσει σε άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων του νησιού, με σκοπό τον εντοπισμό της.

Οι εκτεταμένες έρευνες των αρχών

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν ενεργά δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες έχουν αναλάβει τον συντονισμό των επίγειων ερευνών και τη συλλογή πληροφοριών. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνδράμει με το εξειδικευμένο προσωπικό της, το οποίο είναι εκπαιδευμένο για έρευνες σε διάφορα εδάφη και συνθήκες. Η παρουσία των πυροσβεστών είναι κρίσιμη για την κάλυψη δύσβατων σημείων της περιοχής.

Επιπλέον, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει κινητοποιηθεί και συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες. Για την ενίσχυση των ερευνών από αέρος και την παροχή μιας ευρύτερης εικόνας της περιοχής, χρησιμοποιείται και drone. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτρέπει την παρακολούθηση μεγάλων εκτάσεων και την αναζήτηση σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα από το έδαφος, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια εντοπισμού της 62χρονης γυναίκας.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 62χρονη τουρίστρια, η οποία είναι ρουμανικής καταγωγής, εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου. Η τελευταία της εμφάνιση καταγράφηκε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε, στην περιοχή του Αλυκανά της Ζακύνθου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ίχνη της χάθηκαν, προκαλώντας την άμεση ανησυχία και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Οι πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση της γυναίκας προέρχονται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ – ΜΠΕ). Οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 62χρονης πριν την εξαφάνισή της, προκειμένου να περιορίσουν την περιοχή των ερευνών και να αυξήσουν τις πιθανότητες εντοπισμού της. Η διάρκεια της απουσίας της, από το Σάββατο, εντείνει την αγωνία για την τύχη της.

Αναμονή για την άφιξη κλιμακίου της ΕΜΑΚ

Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών και για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων, αναμένεται εκτάκτως στο νησί κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Η άφιξη του κλιμακίου κρίνεται απαραίτητη, καθώς η ΕΜΑΚ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών.

Η συνδρομή της ΕΜΑΚ αναμένεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια στις ήδη επιχειρούσες δυνάμεις, ενισχύοντας τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και την τεχνογνωσία που απαιτείται σε τέτοιου είδους περιστατικά. Η κινητοποίηση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την αποφασιστικότητα των αρχών να εντοπίσουν την αγνοούμενη τουρίστρια το συντομότερο δυνατό, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και ειδικευμένες μονάδες.

Η ταυτότητα της αγνοούμενης

Η γυναίκα που αγνοείται στη Ζάκυνθο είναι 62 ετών και έχει ρουμανική καταγωγή. Είχε έρθει στο νησί ως τουρίστρια και διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Αλυκανά. Η εξαφάνισή της έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές αρχές και την κοινότητα, καθώς οι ώρες περνούν χωρίς να υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο για την τύχη της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά, όπου εθεάθη για τελευταία φορά. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρουν ίχνη της 62χρονης, εξετάζοντας κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσε να βρίσκεται. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι συνεχής και εντατική, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit