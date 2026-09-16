Δισεκατομμυριούχος διεκδικεί 4,5 εκατ. δολάρια από πρώην αρραβωνιαστικιά

Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Justin Sun έχει ξεκινήσει δικαστική διαμάχη με τη διάσημη πρώην αρραβωνιαστικιά του, την ηθοποιό Jing Tian. Ο Sun διεκδικεί την επιστροφή ενός τεράστιου ποσού που, όπως υποστηρίζει, είχε καταβάλει στους γονείς της ως «προίκα» για τον γάμο τους. Η πλευρά της ηθοποιού, από την πλευρά της, αφήνει αιχμές για τη σχέση τους, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η δικαστική διεκδίκηση των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Justin Sun, ιδρυτής της εταιρείας blockchain Tron, υποστηρίζει ότι έδωσε το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων στους γονείς της ηθοποιού Jing Tian. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταβολή αυτών των χρημάτων έγινε με την πεποίθηση ότι το ζευγάρι θα παντρευόταν, καθώς, όπως δήλωσε, έβγαιναν με σκοπό τον γάμο. Ο Sun, ο οποίος σύμφωνα με το Forbes διαθέτει περιουσία ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσπαθεί πλέον μέσω της Δικαιοσύνης να πάρει πίσω τα χρήματα αυτά.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Zhang Qihuai, επιβεβαίωσε ότι ο Sun κατέβαλε τα χρήματα στην οικογένεια της Tian, βασιζόμενος στην προσδοκία του γάμου. Η δικαστική διαμάχη έχει ξεκινήσει, με τον Sun να διεκδικεί την επιστροφή του ποσού μετά τη διάλυση του αρραβώνα.

Η ρήξη του αρραβώνα και η παρένθετη μητρότητα

Ο αρραβώνας του Justin Sun και της Jing Tian φέρεται να διαλύθηκε έπειτα από διαφωνία σχετικά με τα σχέδια του ζευγαριού να αποκτήσει παιδί. Συγκεκριμένα, η διαφωνία αφορούσε την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το ζευγάρι είχε ήδη έρθει σε επαφή με μια γυναίκα για τη διαδικασία αυτή.

Η γυναίκα που θα αναλάμβανε τον ρόλο της παρένθετης μητέρας ζήτησε το ποσό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να προχωρήσει η διαδικασία. Ο Justin Sun αρνήθηκε να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ του ζευγαριού και, εν τέλει, στη διάλυση του αρραβώνα.

Η συμβουλή της τεχνητής νοημοσύνης και η πορεία της αγωγής

Ο επιχειρηματίας ανέφερε μάλιστα ότι συμβουλεύτηκε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το Claude της Anthropic, σχετικά με το υπέρογκο ποσό που του ζητήθηκε για την παρένθετη μητρότητα. Η απάντηση που έλαβε από την τεχνητή νοημοσύνη τον ενθάρρυνε να μην προχωρήσει στην πληρωμή του ποσού. Μετά από αυτό, ο Sun δήλωσε στη Wall Street Journal ότι «ο αρραβώνας δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει».

Ο δικηγόρος του Justin Sun υποστηρίζει ότι το δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η αγωγή κατά της πρώην αρραβωνιαστικιάς του, Jing Tian. Η νομική διαδικασία βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με τον δισεκατομμυριούχο να επιδιώκει την επιστροφή των χρημάτων που θεωρεί ότι του ανήκουν.

Η αντίδραση της Jing Tian και η καριέρα της

Η Jing Tian, η οποία είναι 38 ετών, είναι μια γνωστή Κινέζα ηθοποιός με σημαντική παρουσία στον κινηματογράφο. Έχει εμφανιστεί σε διεθνείς παραγωγές όπως οι ταινίες «Pacific Rim: Uprising», «Kong: Skull Island» και «The Great Wall», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Matt Damon. Η ίδια δεν έχει απαντήσει ευθέως στους ισχυρισμούς του Justin Sun σχετικά με τη δικαστική διαμάχη.

Ωστόσο, φέρεται να αντέδρασε στις αναφορές για την υπόθεση μέσω ανάρτησής της στα social media. Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός ανέφερε ότι έχει «κακή κρίση στους άντρες και ανεπαρκή σοφία», ενώ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε «την αγάπη ή την ψυχή της για το χρήμα». Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της λέγοντας πως «ο χρόνος θα δείξει τα πάντα» και εκφράζοντας την πίστη της στον νόμο και τη δικαιοσύνη, η οποία «θα επικρατήσει τελικά».

Η δημόσια εκδοχή του Justin Sun

Την ίδια ώρα, ο Justin Sun δημοσίευσε στην πλατφόρμα X τη δική του εκδοχή της ιστορίας, σε μια ανάρτηση με τίτλο «My Girlfriend Jing Tian». Σε αυτή την ανάρτηση, ο επιχειρηματίας περιέγραφε, μεταξύ άλλων, τον θαυμασμό που είχε για την ηθοποιό πριν καν γνωριστούν. Επίσης, αναφέρθηκε σε ένα ραντεβού τους σε κινηματογράφο, τον οποίο είχε νοικιάσει ο ίδιος αποκλειστικά για εκείνους.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση του Sun έρχεται εν μέσω της δικαστικής διαμάχης, προσθέτοντας μια προσωπική διάσταση στην υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta