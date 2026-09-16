Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή λόγω εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από την Τροχαία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Οι ρυθμίσεις αυτές αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν για να τιμηθεί η μνήμη του Παύλου Φύσσα. Αναμένεται να επηρεαστούν δρόμοι και λεωφόροι της ευρύτερης περιοχής, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Έναρξη και σταδιακή εφαρμογή των μέτρων

Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής. Η εφαρμογή τους δεν θα είναι άμεση και καθολική, αλλά θα γίνει σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες που θα διαμορφώνονται στην περιοχή.

Η Τροχαία θα παρακολουθεί στενά την κίνηση των οχημάτων και θα προχωρά στην εφαρμογή των ρυθμίσεων με τρόπο που να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των εκδηλώσεων, αλλά και την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την πιθανότητα αλλαγών στην κυκλοφορία από νωρίς το απόγευμα.

Περιοχές που επηρεάζονται

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν δρόμους και λεωφόρους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των εκδηλώσεων. Παρόλο που δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα ονόματα οδών, η Τροχαία έχει επισημάνει ότι η επίδραση θα είναι αισθητή σε ένα εκτεταμένο δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις και πιθανές εκτροπές.

Οι πολίτες που σκοπεύουν να μετακινηθούν στην εν λόγω περιοχή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, καλό είναι να έχουν υπόψη τους αυτές τις αλλαγές. Συνιστάται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών, εφόσον είναι δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί η συμφόρηση και η ταλαιπωρία.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Εκτός από τις ρυθμίσεις στην κίνηση των οχημάτων, θα υπάρξουν και αυστηροί περιορισμοί όσον αφορά τη στάση και τη στάθμευση. Συγκεκριμένα, από τις 14:00 το μεσημέρι έως και τις 23:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων. Αυτή η απαγόρευση θα ισχύσει για όλες τις οδούς και τις λεωφόρους που θα τεθούν υπό τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση αποσκοπεί στην αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων και στην εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Οι οδηγοί καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικούς χώρους στάθμευσης μακριά από τις επηρεαζόμενες περιοχές, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν κυρώσεις και την πρόκληση πρόσθετης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

Συστάσεις της Τροχαίας προς τους οδηγούς

Η Τροχαία απευθύνει σαφή έκκληση προς το κοινό, και ειδικότερα προς τους οδηγούς, να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή και συνεργασία. Συγκεκριμένα, τους καλεί να αποφύγουν την κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία όπου θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Αυτή η σύσταση αφορά όλο το διάστημα εφαρμογής των ρυθμίσεων, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Ο βασικός λόγος για αυτή την έκκληση είναι η πρόληψη και ο περιορισμός τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν. Επιπλέον, η Τροχαία υπογραμμίζει την ανάγκη οι οδηγοί να ακολουθούν πιστά τη σήμανση που θα έχει τοποθετηθεί στις επηρεαζόμενες οδούς. Είναι εξίσου σημαντικό να υπακούουν στις υποδείξεις και τις οδηγίες των τροχονόμων, οι οποίοι θα βρίσκονται επί τόπου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας.

Με πληροφορίες από: Reader