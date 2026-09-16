Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Μία μηχανή παρέσυρε τρεις πεζούς, ένα ανδρόγυνο μαζί με το παιδάκι τους, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Το χρονικό και το σημείο του συμβάντος

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:30 το απόγευμα της Τετάρτης, σε ένα κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη συμβολή της με την οδό Δέγλερη. Η ακριβής τοποθεσία του συμβάντος ήταν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κίνηση οχημάτων και πεζών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η παράσυρση των τριών πεζών από τη μηχανή προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς η σοβαρότητα του συμβάντος ήταν εμφανής.

Η παράσυρση των πεζών και ο τραυματισμός του οδηγού

Στο τροχαίο ενεπλάγησαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία και τραυματίστηκαν. Πρόκειται για τους τρεις πεζούς, οι οποίοι ήταν ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους. Η μηχανή παρέσυρε το ανδρόγυνο και το παιδί τους, προκαλώντας τους τραυματισμούς.

Εκτός από τους πεζούς, τραυματίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου που ενεπλάκη στο ατύχημα. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο τραυματισμό όλων των εμπλεκομένων, καθιστώντας αναγκαία την άμεση ιατρική τους περίθαλψη.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και η κατάσταση των τραυματιών

Αμέσως μετά την εκδήλωση του τροχαίου ατυχήματος, έσπευσαν στο σημείο τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και προχώρησαν στη διακομιδή τους σε νοσοκομεία της Αθήνας. Η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, το ανδρόγυνο και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Το παιδάκι, το οποίο ήταν μέλος της οικογένειας που παρασύρθηκε, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας όλων των τραυματιών κρίνεται εκτός κινδύνου, γεγονός που προσφέρει ανακούφιση.

Η έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του συμβάντος

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, έχει αναλάβει δράση η Τροχαία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου συνέλεξαν στοιχεία και πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια της παράσυρσης.

Η έρευνα της Τροχαίας θα επικεντρωθεί στην ανασύσταση του συμβάντος και στην εξακρίβωση των παραγόντων που οδήγησαν στο ατύχημα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες η μηχανή παρέσυρε τους πεζούς και οδήγησε στον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader