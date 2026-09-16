Πρόταση εισαγγελέα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Παραπομπή για 7 πρόσωπα

Στην τελική ευθεία για τις δικαστικές αίθουσες μπαίνει η πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο το φθινόπωρο του 2025 στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας υπέβαλε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών πρόταση που ξεπερνά τις 80 σελίδες, ζητώντας την παραπομπή σε δίκη πέντε προσωρινά κρατούμενων, καθώς και την άσκηση κατηγορίας σε βάρος δύο ακόμη εμπλεκόμενων προσώπων.

Η υπόθεση στην τελική ευθεία

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας, η οποία έλαβε χώρα στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, οδεύει πλέον προς τις δικαστικές αίθουσες. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας ολοκλήρωσε την πρότασή της, η οποία υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Το κείμενο της πρότασης υπερβαίνει τις 80 σελίδες, αναλύοντας λεπτομερώς τα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ζητείται η παραπομπή σε δίκη των πέντε ατόμων που ήδη βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση. Επιπλέον, προτείνεται η άσκηση κατηγορίας και η παραπομπή σε δίκη δύο ακόμη προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο διπλό φονικό.

Το στυγερό έγκλημα στη Φοινικούντα

Το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025. Ένοπλος εισέβαλε στον χώρο υποδοχής ενός κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας και άνοιξε πυρ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Θύματα της επίθεσης ήταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του κάμπινγκ, καθώς και ο φίλος και επιστάτης του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Αρχικά, ως μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας εμφανίστηκε ο ανηψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος δήλωσε ότι υπήρξε και ο ίδιος θύμα της επίθεσης.

Διεύρυνση του κάδρου της έρευνας

Η ενδελεχής αστυνομική και ανακριτική έρευνα που ακολούθησε το διπλό φονικό διεύρυνε το κάδρο των εμπλεκομένων. Η έρευνα συσχέτισε το διπλό έγκλημα με προηγούμενες επιθέσεις που είχαν γίνει σε βάρος του ιδιοκτήτη, Κ.Τ., πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Η κυριότερη από αυτές τις προγενέστερες επιθέσεις είχε λάβει χώρα στις 7 Σεπτεμβρίου 2025. Η συσχέτιση αυτή οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση περισσότερων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο έγκλημα.

Οι ρόλοι των βασικών κατηγορουμένων

Η εισαγγελική πρόταση περιγράφει αναλυτικά τον ρόλο που διαδραμάτισε καθένας από τους πέντε βασικούς κατηγορούμενους, για τους οποίους ζητείται η παραπομπή σε δίκη:

Χ.Τ. (Φερόμενος ως φυσικός αυτουργός): Για τον Χ.Τ. προτείνεται η παραπομπή στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Για τον Χ.Τ. προτείνεται η παραπομπή στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ι.-Σ.Μ. (Συνεργός): Προτείνεται να δικαστεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Επιπλέον, κατηγορείται για συνέργεια σε δύο ξεχωριστές απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος του ιδιοκτήτη, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες αυτές.

Προτείνεται να δικαστεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Επιπλέον, κατηγορείται για συνέργεια σε δύο ξεχωριστές απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος του ιδιοκτήτη, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες αυτές. Ε.-Δ.Τ. (Ανηψιός του ιδιοκτήτη): Ο ανηψιός του ιδιοκτήτη αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο. Προτείνεται η παραπομπή του ως ηθικός αυτουργός τόσο στις δύο ανθρωποκτονίες που διαπράχθηκαν όσο και στις προγενέστερες απόπειρες κατά του θείου του.

Ο ανηψιός του ιδιοκτήτη αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο. Προτείνεται η παραπομπή του ως ηθικός αυτουργός τόσο στις δύο ανθρωποκτονίες που διαπράχθηκαν όσο και στις προγενέστερες απόπειρες κατά του θείου του. Γ.Μ. (Επιχειρηματίας): Ο Γ.Μ., στενός φίλος του ανηψιού, επίσης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία. Για τον ίδιο προτείνεται παραπομπή για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό, καθώς και στις απόπειρες που προηγήθηκαν.

Ο Γ.Μ., στενός φίλος του ανηψιού, επίσης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία. Για τον ίδιο προτείνεται παραπομπή για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό, καθώς και στις απόπειρες που προηγήθηκαν. Ε.-Κ.: Για τον Ε.-Κ. προτείνεται η παραπομπή για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες. Φέρεται να παρείχε συνδρομή στην προετοιμασία του εγκλήματος, στην εκτέλεσή του, καθώς και στις μετακινήσεις των εμπλεκομένων προσώπων.

Με πληροφορίες από: Reader