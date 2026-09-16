Το σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών Γάκα και Θεοδωρόπουλου στην υπόθεση Μαζωνάκη

Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην προφυλάκιση των δύο γιατρών, Γάκα και Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απόφαση αυτή, όπως προκύπτει από το σκεπτικό ανακριτή και εισαγγελέα, βασίστηκε σε μια σειρά από σοβαρές παραλείψεις και ενέργειες που έλαβαν χώρα πριν και μετά το τραγικό περιστατικό.

Οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, τα απολογητικά υπομνήματα και τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Η κρίση τους αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν σοβαρές ιατρικές πράξεις, στη διαχείριση της επιδείνωσης της υγείας του τραγουδιστή και στις κινήσεις που ακολούθησαν τον θάνατό του.

Παράνομες ιατρικές πράξεις και ελλείψεις

Σύμφωνα με την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο γιατροί φέρονται να προέβησαν σε διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων. Εκτελούσαν σοβαρές επεμβάσεις σε χώρο που στερούνταν νόμιμης άδειας, καθώς και του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι παρέλειψαν να υποβάλουν τους ασθενείς στον αναγκαίο ιατρικό έλεγχο. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενεργούσαν με πλήρη συνείδηση των κινδύνων και των δυνητικών συνεπειών των πράξεών τους, θέτοντας σε κίνδυνο ζωής τον καλλιτέχνη.

Αγνόηση σημάτων συναγερμού και επιδείνωση υγείας

Ένα κρίσιμο σημείο στην αξιολόγηση των δικαστικών αρχών αποτέλεσε η διαχείριση της επιδείνωσης της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο γιατροί φέρονται να αγνόησαν τα επαναλαμβανόμενα σήματα συναγερμού του ιατρικού μηχανήματος.

Τα σήματα αυτά κατέγραφαν ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ασθενούς και καταδείκνυαν σοβαρή διαταραχή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να συνεχίσουν την ιατρική πράξη, αντί να τη διακόψουν και να αναζητήσουν άμεσα βοήθεια.

Καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ

Στο ίδιο πλαίσιο των παραλείψεων εντάσσεται και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Κατά το σκεπτικό, η κλήση δεν έγινε εγκαίρως και χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση.

Οι ίδιοι οι γιατροί, σύμφωνα με την αξιολόγηση των αρχών, δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο επείγον περιστατικό με τα μέσα που διέθεταν, καθιστώντας την καθυστέρηση ακόμα πιο κρίσιμη.

Ενέργειες που δυσχέραναν την έρευνα

Οι δικαστικές αρχές αξιολόγησαν και τις ενέργειες που ακολούθησαν το περιστατικό. Κρίθηκε ότι υπήρξαν συμπεριφορές που μπορούσαν να δυσχεράνουν την έρευνα και την ουσιαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Οι ενέργειες αυτές φέρονται να στόχευαν στην παρεμπόδιση και τη συσκότιση της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας, μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη.

Κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων

Με βάση το σύνολο των παραπάνω στοιχείων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι προκύπτει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Για τον λόγο αυτό, δεν υπήρχε άλλο δικονομικό μέτρο ικανό να αποτρέψει τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων πέρα από αυτό της προσωρινής κράτησης.

Στο ένταλμα του δικαστικού λειτουργού τονίζεται ότι κανένας άλλος περιοριστικός όρος δεν κρίνεται επαρκής για να αποτρέψει τους δύο κατηγορούμενους από την τέλεση ανάλογων εγκληματικών πράξεων. Έτσι, η προσωρινή κράτηση καθίσταται, κατά την κρίση της Δικαιοσύνης, μοναδικό και αναγκαίο δικονομικό μέτρο.

Συνεχίζεται η ανάκριση

Η ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί σε κατάθεση το πρόσωπο που κατονόμασε η κατηγορούμενη γιατρός ως παραλήπτη της φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε στον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της ιατρικής πράξης.

Ενδέχεται επίσης να κληθούν στο ανακριτικό γραφείο πρόσωπα με τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό θα γίνει εάν κριθεί ότι αυτά τα πρόσωπα μπορούν να εισφέρουν σε κάποιο από τα στάδια διερεύνησης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos