Humanity Greece και SUPERBET ενώνουν δυνάμεις για την αποκατάσταση 11 οικογενειών στο Πόρτο Γερμενό

Η Humanity Greece, με τη σημαντική στήριξη του νέου Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της SUPERBET, «ΟΛΟΙ SUPER», προχωρά στην ολιστική υποστήριξη 11 οικογενειών στο Πόρτο Γερμενό. Οι οικογένειες αυτές είδαν τις κύριες κατοικίες τους και τα προσωπικά τους υπάρχοντα να καταστρέφονται ολοσχερώς εξαιτίας των πρόσφατων πυρκαγιών. Η δράση έχει ως στόχο την επαναφορά της καθημερινότητας, της αξιοπρέπειας και της αίσθησης ασφάλειας για τους πληγέντες.

Η συνεργασία για την αποκατάσταση

Η Humanity Greece, ανταποκρινόμενη σε μια ουσιαστική ανάγκη, ενώνει δυνάμεις με τη SUPERBET, μέσω του προγράμματος «ΟΛΟΙ SUPER», για να προσφέρει υποστήριξη στις 11 οικογένειες που επλήγησαν. Αυτές οι οικογένειες στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ολοσχερή καταστροφή των κύριων κατοικιών τους και των προσωπικών τους αντικειμένων από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η αποκατάσταση μετά από μια φυσική καταστροφή δεν αφορά μόνο την ανακατασκευή ενός σπιτιού. Αντιθέτως, στοχεύει στην επαναφορά της καθημερινότητας, της αξιοπρέπειας και της αίσθησης ασφάλειας για ανθρώπους που, μέσα σε λίγες ώρες, έχασαν όσα έχτιζαν επί μια ολόκληρη ζωή.

Λεπτομερής καταγραφή αναγκών

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή των αναγκών κάθε οικογένειας. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι η παρεχόμενη βοήθεια θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες και στις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών της κάθε οικογένειας ξεχωριστά.

Η παρέμβαση που σχεδιάστηκε δεν περιορίζεται απλώς στην κάλυψη βασικών ελλείψεων. Αντιθέτως, εκτείνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής που επηρεάστηκε σημαντικά από την καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Κάλυψη βασικών και προσωπικών αναγκών

Η Humanity Greece και η SUPERBET αναλαμβάνουν την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος αναγκών των πληγέντων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οικοσκευές, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη. Επίσης, παρέχονται σκεύη κουζίνας, καθώς και υλικά για την επισκευή και τον χρωματισμό των κατοικιών που υπέστησαν ζημιές.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία προβλέπει την προμήθεια προσωπικών ειδών και νέου ρουχισμού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, καλύπτονται και άλλα καθημερινά αγαθά που είναι κρίσιμα για την επιστροφή των πληγέντων σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Εξατομικευμένη προσέγγιση και επιτόπιες επισκέψεις

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βασίζεται στην πεποίθηση ότι κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές ανάγκες. Για αυτόν τον λόγο, η ουσιαστική αποκατάσταση προϋποθέτει μια εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε περίπτωση.

Ο σχεδιασμός της υποστήριξης προέκυψε μέσα από επιτόπιες επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές, προσωπικές συναντήσεις με τους ίδιους τους πληγέντες και μια αναλυτική αποτύπωση των αναγκών τους. Στόχος είναι να μη μείνει ακάλυπτο κανένα κρίσιμο στοιχείο για την επανεκκίνηση της ζωής τους.

Ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων

Πέρα από την άμεση στήριξη των οικογενειών, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων δασοπυρόσβεσης της περιοχής του Πόρτο Γερμενό. Αυτές οι ομάδες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, προσφέροντας ένα πολύτιμο έργο για την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.

Με τη δωρεά αναγκαίου εξοπλισμού και υλικών, αναγνωρίζεται έμπρακτα η καθοριστική συμβολή τους. Η ενίσχυση αυτή αφορά τόσο την αντιμετώπιση των πρόσφατων πυρκαγιών όσο και την προετοιμασία για μελλοντικούς κινδύνους.

Η δήλωση της κ. Γεωργίας Παράσχου

Η ιδρύτρια της Humanity Greece, κ. Γεωργία Παράσχου, προέβη σε δήλωση σχετικά με την πρωτοβουλία. Σύμφωνα με την ίδια, «Πίσω από κάθε σπίτι που καταστρέφεται υπάρχει μια οικογένεια που καλείται να ξαναχτίσει όχι μόνο τον χώρο της, αλλά ολόκληρη την καθημερινότητά της.

Στη Humanity Greece γνωρίζουμε ότι η αποκατάσταση δεν εξαντλείται στην κάλυψη των απολύτως βασικών ούτε μπορεί να είναι ίδια για όλους. Χρειάζεται να ακούμε, να καταγράφουμε και να ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες κά».

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit