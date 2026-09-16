Μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο: Συναγερμός στα Ξύγκια, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Μια μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Ζάκυνθο, στην περιοχή των Ξυγκίων, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις αρχές. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν εντατικά. Ο στόχος είναι η άμεση κατάσβεση των φλογών και η αποτροπή της επέκτασης του μετώπου σε αυτή την αγροτοδασική έκταση.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και ο άμεσος συναγερμός

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στην ειδική θέση που είναι γνωστή ως Ξύγκια, στο νησί της Ζακύνθου. Η περιοχή αυτή, με τη συγκεκριμένη μορφολογία, καθιστά την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Ο συναγερμός σήμανε αμέσως στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μόλις έγινε αντιληπτή η εστία της πυρκαγιάς. Η άμεση κινητοποίηση κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση του περιστατικού, δεδομένης της φύσης της έκτασης που επλήγη.

Οι πρώτες πληροφορίες έδειξαν την ανάγκη για συντονισμένη δράση, προκειμένου να περιοριστούν οι φλόγες και να μην απειληθούν ευρύτερες περιοχές του νησιού. Οι δυνάμεις που κλήθηκαν να επιχειρήσουν έφτασαν γρήγορα στο σημείο της εκδήλωσης.

Επίγειες δυνάμεις σε πλήρη ανάπτυξη

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά τριάντα ένας πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για τον έλεγχο της κατάστασης στο έδαφος, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Τους πυροσβέστες συνδράμει και μια ειδική ομάδα πεζοπόρου τμήματος, η οποία ανήκει στην 17η ΕΜΟΔΕ. Η συγκεκριμένη ομάδα, με την εξειδίκευσή της, είναι σε θέση να προσεγγίσει και να επιχειρήσει σε δύσβατα σημεία της αγροτοδασικής έκτασης, όπου τα οχήματα δεν έχουν πρόσβαση.

Παράλληλα, δέκα πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή των Ξυγκίων. Τα οχήματα αυτά παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη, μεταφέροντας νερό και εξοπλισμό, και συμβάλλουν ενεργά στις επίγειες ρίψεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η κρίσιμη συμβολή των εναέριων μέσων

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Ζάκυνθο. Έξι αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Οι ρίψεις από τα αεροσκάφη είναι καθοριστικές για την αντιμετώπιση του μετώπου της πυρκαγιάς, ειδικά σε σημεία όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι δύσκολη ή αδύνατη. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των εναέριων μέσων συμβάλλουν στον περιορισμό της έντασης των φλογών.

Η συντονισμένη δράση των αεροσκαφών με τις επίγειες δυνάμεις αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής κατάσβεσης. Οι συνεχείς εναέριες παρεμβάσεις στοχεύουν στην ψύξη της περιοχής και στην αποτροπή αναζωπυρώσεων, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών.

Συνδρομή από τοπικούς φορείς και η μάχη για τον έλεγχο

Στην προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Ξύγκια της Ζακύνθου, παρέχεται συνδρομή και από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η υποστήριξη αυτή είναι σημαντική για την ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη ροή των επιχειρήσεων.

Η συνεργασία μεταξύ των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών φορέων είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιου είδους περιστατικά. Οι υδροφόρες των ΟΤΑ συμπληρώνουν τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την ικανότητα των δυνάμεων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πύρινο μέτωπο.

Όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και επιχειρούν αδιάκοπα, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ζακύνθου.

Με πληροφορίες από: Reader