Η AVIN και η Ithaca συνεχίζουν τη δράση «Χαμόγελα για όλους»

Η AVIN, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Ithaca, συνεχίζει τη δράση «Χαμόγελα για όλους», με στόχο τη στήριξη ευάλωτων συνανθρώπων και την κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών τους. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, εθελοντές-εργαζόμενοι της εταιρείας βρέθηκαν πρόσφατα στην πλατεία Κουμουνδούρου, προσφέροντας είδη προσωπικής φροντίδας σε δεκάδες συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η συνεργασία AVIN και Ithaca για την κοινωνική προσφορά

Η δράση «Χαμόγελα για όλους» αποτελεί μια σταθερή πρωτοβουλία της AVIN, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Ithaca, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι δύο φορείς στοχεύουν στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε ευάλωτους συνανθρώπους, καλύπτοντας ένα φάσμα βασικών καθημερινών αναγκών τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κεντρικό πυλώνα την αλληλεγγύη και την έμπρακτη στήριξη, αναδεικνύοντας τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ενεργού συμμετοχής στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Η AVIN και η Ithaca ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ανακούφιση και βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη.

Προσφορά ειδών προσωπικής φροντίδας στην πλατεία Κουμουνδούρου

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, εθελοντές-εργαζόμενοι της AVIN συμμετείχαν ενεργά στη δράση, μεταβαίνοντας στην πλατεία Κουμουνδούρου. Εκεί, προσέφεραν πακέτα με είδη προσωπικής φροντίδας σε δεκάδες συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες.

Η άμεση αυτή παρέμβαση στο πεδίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας να φτάσει η βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Η παρουσία των εθελοντών και η προσφορά των ειδών προσωπικής φροντίδας συμβάλλουν στην κάλυψη άμεσων αναγκών και στην ενίσχυση του αισθήματος αξιοπρέπειας των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

Ο ρόλος της Ithaca και η ευρύτερη αποστολή της

Η πρωτοβουλία «Χαμόγελα για όλους» εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Ithaca. Η Ithaca έχει ως κύριο μέλημα να προσφέρει χαρά, συντροφιά, αξιοπρέπεια και αγάπη σε συνανθρώπους μας που διαβιούν στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες.

Επιπλέον, η δράση της οργάνωσης επεκτείνεται και σε οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας. Μέσω των πρωτοβουλιών της, η Ithaca επιδιώκει να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας και στήριξης, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη προς τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.

Η ενεργός στήριξη της AVIN στο έργο της Ithaca

Η AVIN δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργό συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις, αλλά στηρίζει ενεργά και σε βάθος χρόνου το συνολικό έργο της Ithaca. Συγκεκριμένα, καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες του Οργανισμού σε καύσιμα, μια απαραίτητη συνεισφορά που επιτρέπει στην Ithaca να συνεχίζει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της και να φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η συμμετοχή των εθελοντών εργαζομένων της AVIN στο πεδίο της προσφοράς αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτούς να εμπλακούν με ουσιαστικό τρόπο στην σταθερή κοινωνική προσφορά της εταιρείας. Μέσα από αυτή την προσωπική εμπλοκή, οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν άμεσα και ενεργά στην επίτευξη των στόχων της δράσης.

Στόχος η κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων

Ο απώτερος στόχος της συνεργασίας μεταξύ της AVIN και της Ithaca, καθώς και των επιμέρους πρωτοβουλιών όπως η προσφορά στην πλατεία Κουμουνδούρου, είναι η βοήθεια των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη με απώτερο σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

Μέσω της κάλυψης βασικών αναγκών και της προσφοράς αξιοπρέπειας, η δράση επιδιώκει να συμβάλει στην επανένταξη αυτών των ατόμων στην κοινωνία. Η σταθερή κοινωνική προσφορά της AVIN, σε συνεργασία με την Ithaca, αποτελεί ένα παράδειγμα συλλογικής προσπάθειας για ένα πιο δίκαιο και αλληλέγγυο κοινωνικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki