Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 90 ετών

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος βιώνει δύσκολες ώρες, καθώς ο ίδιος αποκάλυψε πως ο πολυαγαπημένος του πατέρας, Σπύρος Μπογδάνος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η δυσάρετη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στον προσωπικό λογαριασμό του δημοσιογράφου στο Facebook. Ο Σπύρος Μπογδάνος απεβίωσε τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο στον τομέα των αερομεταφορών.

Η συγκινητική ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου

Ο γνωστός δημοσιογράφος επέλεξε να γνωστοποιήσει το γεγονός της απώλειας του πατέρα του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Στην ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται μαζί με τον πατέρα του, Σπύρο Μπογδάνο. Η επιλογή της συγκεκριμένης φωτογραφίας συνοδευόταν από μια ιδιαίτερα συγκινητική λεζάντα, εκφράζοντας τα συναισθήματα του δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έγραψε στο post του: «Κάπου ψηλά…Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, πατέρα». Αυτή η ανάρτηση αποτελεί τον δημόσιο αποχαιρετισμό του προς τον πατέρα του, επιβεβαιώνοντας τη θλίψη του για την απώλεια και την ελπίδα για μια μελλοντική συνάντηση.

Η επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών

Πέρα από την προσωπική του ανάρτηση, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος πρόσθεσε στο ίδιο post και την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA). Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε προς τιμήν του Σπύρου Μπογδάνου, αναδεικνύοντας την επαγγελματική του πορεία και την προσφορά του στον κλάδο των αερομεταφορών σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης, ο Γενικός Διευθυντής της IATA, Knut Hammarskjöld, ενημέρωσε τα μέλη της Ένωσης με βαθιά λύπη για τον θάνατο του Σπύρου Γ. Μπογδάνου. Ο εκλιπών κατείχε τις σημαντικές θέσεις του Διευθυντή Τιμολογίων και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της OLYMPIC AIRWAYS στην IATA, γεγονός που υπογραμμίζει τον κεντρικό του ρόλο στον οργανισμό και την ελληνική αεροπορική εταιρεία.

Η καθοριστική συμβολή του Σπύρου Μπογδάνου στην αεροπορία

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών αναφέρθηκε εκτενώς στην επαγγελματική διαδρομή και την καθοριστική συμβολή του Σπύρου Μπογδάνου. Περιγράφηκε ως διακεκριμένος ηγέτης στο πλαίσιο των Συνεδρίων Κυκλοφορίας, όπου η παρουσία του ήταν καθοριστική. Ο ρόλος του υπήρξε ζωτικός στη διαμόρφωση των διεθνών τιμολογιακών δομών, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας αεροπορικής αγοράς.

Επιπλέον, ο Σπύρος Μπογδάνος συνέβαλε ενεργά στην προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα των αερομεταφορών. Η δράση του εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια μιας εποχής μεγάλων μετασχηματισμών για την εμπορική αεροπορία και τον μεταπολεμικό κόσμο. Με την εμπειρογνωμοσύνη, την ακεραιότητα και την αφοσίωσή του, ο Σπύρος Μπογδάνος κατάφερε να κερδίσει τον βαθύ σεβασμό των συναδέλφων του από ολόκληρο τον κλάδο.

Τα συλλυπητήρια και οι επόμενες ενέργειες της IATA

Εξ ονόματος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών και των αεροπορικών εταιρειών-μελών της, εκφράστηκαν τα θερμότερα συλλυπητήρια και η βαθιά συμπαράσταση προς την οικογένεια του Σπύρου Μπογδάνου. Ταυτόχρονα, η IATA απηύθυνε τα συλλυπητήριά της και προς την Olympic Airways, αναγνωρίζοντας τη στενή σχέση του εκλιπόντος με την εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Ένωσης γνωστοποίησε επίσης ότι θα ακολουθήσει επίσημη αναμνηστική ανακοίνωση και εγκύκλιος της Διάσκεψης Κυκλοφορίας. Αυτές οι ενέργειες θα σταλούν μέσω ταχυδρομείου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αναγνώριση της προσφοράς του Σπύρου Μπογδάνου και τη μνήμη του εντός του διεθνούς αεροπορικού κλάδου.

Με πληροφορίες από: Newsit