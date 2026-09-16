Ο ΙΣΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς των γιατρών για άδεια μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στην υπόθεση Μαζωνάκη

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση ισχυρισμών που αφορούν τη χορήγηση άδειας για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, σε μια υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από δύο γιατρούς του Κολωνακίου, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, ξεκαθάρισε ότι ο Σύλλογος ουδέποτε παρείχε τέτοια έγκριση, ενώ παράλληλα διαμηνύει την πρόθεσή του να συνδράμει τις Δικαστικές Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η κατηγορηματική διάψευση του ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διέψευσε κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς περί χορήγησης άδειας για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αυτή η επίσημη διάψευση ήρθε μετά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών που συνελήφθησαν στο Κολωνάκι σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι εν λόγω γιατροί φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ΙΣΑ τους είχε χορηγήσει την απαραίτητη άδεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανημάτων, κάτι που ο Σύλλογος αρνείται κατηγορηματικά.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, τόνισε με έμφαση ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι παντελώς ανυπόστατοι. Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι ο ΙΣΑ ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει δεσμευτεί να προσφέρει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές που διερευνούν την υπόθεση, με σκοπό την ανάδειξη της αλήθειας.

Οι ισχυρισμοί των εμπλεκόμενων ιατρών

Οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν και φέρονται να συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είχαν προβάλει τον ισχυρισμό ότι είχαν λάβει άδεια ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Αυτοί οι ισχυρισμοί κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολούθησε τη σύλληψή τους, αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Οι γιατροί φέρονται να λειτουργούσαν στην περιοχή του Κολωνακίου.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του ΙΣΑ είναι σαφής και κατηγορηματική, διαψεύδοντας πλήρως αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει εκδώσει ποτέ τέτοια άδεια ή έγκριση, καθιστώντας έτσι ανυπόστατες τις δηλώσεις των δύο γιατρών.

Επανειλημμένοι έλεγχοι και νομικές ενέργειες του ΙΣΑ

Στην ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε ποτέ η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στις εγκαταστάσεις που αφορούν οι γιατροί. Αυτό το γεγονός ενισχύει τη θέση του ΙΣΑ περί μη χορήγησης οποιασδήποτε σχετικής άδειας και υπογραμμίζει την απουσία τέτοιων μηχανημάτων κατά τους ελέγχους.

Επιπλέον, ο ΙΣΑ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για τα όσα ψευδώς κατέθεσαν οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει ήδη λάβει απόφαση για δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των γιατρών, δείχνοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την υπόθεση και τους ισχυρισμούς τους, καθώς και την πρόθεσή του να συμβάλει στην απονομή της δικαιοσύνης.

Συνδρομή στις δικαστικές αρχές και προσφυγή των γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ρητά ότι στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, η οποία κατά πληροφορίες πρόκειται να διεξαχθεί, θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές. Στόχος είναι η πλήρης ανάδειξη της αλήθειας γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων ιατρών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ορθή διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι δύο γιατροί έχουν προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο, ζητώντας την προσωρινή τους κράτηση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της νομικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις συλλήψεις τους και την εμπλοκή τους στην υπόθεση, καθώς επιδιώκουν την αναίρεση της απόφασης για την προσωρινή τους κράτηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki