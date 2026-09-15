Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, φαίνεται να διαδραματίζουν τα ψηφιακά αρχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα. Οι πραγματογνώμονες κατάφεραν να επαναφέρουν διαγραμμένα δεδομένα, τα οποία πλέον βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία έχουν προκύψει και από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στον τραγουδιστή.

Τα ψηφιακά ευρήματα και η διαγραφή τους

Οι πραγματογνώμονες κατάφεραν να ανακτήσουν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα δύο διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα διαγραμμένο βίντεο. Τα συγκεκριμένα αρχεία είχαν τραβηχτεί το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, σε ένα χρονικό διάστημα λίγων λεπτών, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν είναι ότι η μία από τις ανακτημένες εικόνες είχε διαμοιραστεί, δηλαδή είχε σταλεί από το κινητό της κυρίας Γάκα σε έναν άλλο αριθμό. Και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, λίγο μετά τις 19:09 της ίδιας ημέρας, της 9ης Σεπτεμβρίου. Εκείνες τις ώρες, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναζητούνταν από την Ελληνική Αστυνομία, με τους δύο γιατρούς να προσέρχονται τελικά στις 19:45 για να καταθέσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης σχετικά με την υπόθεση.

Ο ρόλος του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Εκτός από τα ψηφιακά αρχεία του κινητού τηλεφώνου, ρόλο-κλειδί στις έρευνες διαδραματίζουν και τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Το μηχάνημα «μίλησε» και παρείχε πληροφορίες τόσο ως προς τη χρήση του όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα της τραγωδίας. Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή.

Η διαδικασία ανάκτησης ψηφιακών δεδομένων

Στον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ευαγγελίου, σύμβουλος ηλεκτρονικής ασφάλειας, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Ο κ. Ευαγγελίου εξήγησε ότι η διαγραφή ενός αρχείου από ένα κινητό τηλέφωνο δεν συνεπάγεται απαραίτητα την οριστική του εξαφάνιση από τη συσκευή.

Όπως διευκρίνισε, όταν κάποιος διαγράφει μια φωτογραφία, στην ουσία δίνει μια εντολή στη συσκευή ότι ο χώρος που καταλάμβανε το αρχείο είναι πλέον διαθέσιμος για να αποθηκευτεί μια καινούργια φωτογραφία ή άλλο δεδομένο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη μεγάλη χωρητικότητα των σύγχρονων συσκευών, έχει δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες για την ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων.

Τα ψηφιακά ίχνη και η διαδρομή των αρχείων

Ο κ. Ευαγγελίου επεσήμανε ότι μια φωτογραφία μπορεί να συνοδεύεται από μια σειρά ψηφιακών ιχνών, τα οποία ενδέχεται να αποκαλύψουν τι ακριβώς συνέβη με το αρχείο μετά τη δημιουργία του. Η ψηφιακή ιατροδικαστική μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση και τα διαθέσιμα δεδομένα, να εξετάσει εάν ένα αρχείο μετακινήθηκε, εάν στάλθηκε σε άλλο πρόσωπο, πόσες φορές διακινήθηκε, πού βρισκόταν η συσκευή και πότε παραλήφθηκε το αρχείο. Αυτό ακριβώς φαίνεται να έχει συμβεί και στην περίπτωση της Ιωάννας Γάκα.

Ο σύμβουλος ηλεκτρονικής ασφάλειας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η ψηφιακή ιατροδικαστική μπορεί να ακολουθήσει τη ροή μιας φωτογραφίας. Το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο του υλικού, αλλά επεκτείνεται και στα ίχνη που άφησε η διακίνησή του. Η ανάκτηση δεδομένων είναι δυνατή ακόμα και σε περιπτώσεις όπου κάποιος έχει απορρίψει το κινητό του τηλέφωνο, όπως ανέφερε ο κ. Ευαγγελίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki