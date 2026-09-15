Νόμιμη κρίθηκε η μαζική αποστολή sms από το υπουργείο Υποδομών πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου 2025

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάσισε ότι η μαζική αποστολή μηνυμάτων SMS από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου 2025, ήταν νόμιμη. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων κρίθηκε σύμφωνη με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από καταγγελίες πολιτών που αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας.

Οι καταγγελίες πολιτών στην Αρχή

Συνολικά, 83 καταγγελίες κατατέθηκαν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν την αποστολή ενός σύντομου ηλεκτρονικού μηνύματος (sms) εκ μέρους του εν λόγω υπουργείου πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Πιο συγκεκριμένα, 88 πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τη λήψη του μηνύματος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεσή τους. Ζήτησαν από την Αρχή να διερευνήσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων τους. Ορισμένοι από τους καταγγέλλοντες επεσήμαναν επίσης ότι δεν διέθεταν δίπλωμα οδήγησης, συνεπώς το περιεχόμενο του μηνύματος δεν τους αφορούσε άμεσα.

Το επίμαχο μήνυμα που στάλθηκε ανέγραφε: «ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ 28ΗΣ 14 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ. ΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

Η δράση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2025, έκρινε αναγκαία την ανάληψη δράσης. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε στατιστικά στοιχεία παρελθόντων ετών, τα οποία έδειχναν αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά τις εξόδους των εκδρομέων τις περιόδους των εθνικών αργιών.

Στόχος της δράσης ήταν η άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών σχετικά με την οδική ασφάλεια. Το υπουργείο θεώρησε πως η προληπτική αυτή ενέργεια θα μπορούσε να συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη μείωση των δυστυχημάτων.

Η συνεργασία με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απευθύνθηκε θεσμικά στην Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός του ΥΥΜ απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Ένωσης, ζητώντας να διερευνηθεί η τεχνική δυνατότητα μαζικής αποστολής ενός σύντομου μηνύματος.

Το αίτημα αφορούσε την αποστολή μηνύματος προς το σύνολο των πολιτών, με περιεχόμενο που θα προάγει την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η αποστολή αυτή ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δράση τελικά υλοποιήθηκε από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν. Αυτό έγινε προς το σύνολο των συνδρομητών κάθε εταιρείας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. Οι εταιρείες χρησιμοποίησαν τις δικές τους υποδομές και τα τηρούμενα από αυτές αρχεία και συστήματα, χωρίς να μεταβιβαστούν δεδομένα προς το υπουργείο.

Το σκεπτικό της Αρχής για τη νομιμότητα

Αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία και κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη σε ακρόαση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέληξε στην απόφασή της. Σύμφωνα με την Αρχή, η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων είναι σύμφωνη με τις αρχές της νομιμότητας επεξεργασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η Αρχή έκρινε ότι η ενέργεια ήταν αναγκαία για την άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πολιτών. Θεωρήθηκε επίσης κατάλληλη, καθώς πρόκειται για ένα ήπιο και άμεσο μέσο υπενθύμισης κινδύνου. Η αποστολή του μηνύματος πραγματοποιήθηκε πριν από μία περίοδο αυξημένης κινητικότητας στο οδικό δίκτυο, γεγονός που ενίσχυσε την αναγκαιότητα και την καταλληλότητά της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit