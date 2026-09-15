Χάλκινο μετάλλιο για τον Θεοφάνη-Φρίξο Μαρκουλάκη στο Europe Youth Tournament

Με το χάλκινο μετάλλιο του Θεοφάνη-Φρίξου Μαρκουλάκη ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο Europe Youth Tournament της Σερβίας. Η διάκριση αυτή στο απλό παίδων της κατηγορίας Under 15 αποτέλεσε την καλύτερη στιγμή για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στο δυνατό φινάλε της διοργάνωσης.

Οι αγώνες κορυφώθηκαν την Κυριακή 13/09 στο Sportski Centar Beočin, όπου το πρόγραμμα περιλάμβανε τέσσερις προημιτελικούς για τα ελληνικά χρώματα. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν ιδιαίτερα υψηλός σε όλα τα παιχνίδια, όμως ο Μαρκουλάκης κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στο βάθρο.

Η διάκριση του Μαρκουλάκη στην κατηγορία Under 15

Ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, ένας πολλά υποσχόμενος αθλητής από τα Χανιά, πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς το πέτυχε στην αμέσως επόμενη κατηγορία από τη δική του, δηλαδή στην Under 15.

Αυτή η επιτυχία προσθέτει ένα ακόμα μετάλλιο στη συλλογή του από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος (ETTU), υπογραμμίζοντας την ανοδική του πορεία και το ταλέντο του.

Η πορεία του προς το μετάλλιο

Στο απλό των αγοριών Under 15, ο Μαρκουλάκης, ο οποίος ήταν το νούμερο 15 του τουρνουά στην κατηγορία, διατήρησε τον πολύ καλό του ρυθμό και στο ματς της 8άδας. Εκεί, αντιμετώπισε τον Κροάτη Ιβάν Σμίλιανιτς, το νούμερο 6 στα seeding, και κατάφερε να βρει τις λύσεις στην πίεση που δέχτηκε, παίρνοντας τη νίκη με 3-0 σετ (11-5, 17-15, 11-8).

Στα ημιτελικά, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε μια αμφίρροπη «μονομαχία» με το 4ο φαβορί, τον Σέρβο Μπράνκο Ντραγκόγιεβιτς. Παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα, βρήκε το παιχνίδι του μετά το 3ο σετ και έστειλε τον αγώνα στο 2-2. Το φινάλε ήταν συναρπαστικό, με τον Μαρκουλάκη να χάνει τελικά με 3-2 σετ (6-11, 3-11, 14-12, 12-10, 8-11). Καθώς δεν υπήρχε «μικρός» τελικός, κατέκτησε την 3η θέση.

Συμμετοχή και σε άλλες κατηγορίες

Πέρα από την επιτυχία του στην Under 15, ο Μαρκουλάκης διεκδίκησε μετάλλιο με μεγάλες αξιώσεις και στο απλό, αλλά και στο διπλό μικτό της Under 13. Στο διπλό μικτό, είχε συμπαίκτρια τη Μαρτίνα Γκολοσμάνοβα από τη Βουλγαρία. Και στις δύο αυτές κατηγορίες, κατετάγη στις θέσεις 5-8.

Στο απλό αγοριών έως 13 ετών, ο Μαρκουλάκης, που ήταν το 5ο φαβορί, είχε μία πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στον Ιταλό Πιέτρο Καμπάνια, ο οποίος ήταν το νούμερο 1 της κατηγορίας στη Σερβία.

Οι επιδόσεις των υπόλοιπων Ελλήνων αθλητών

Ο Νίκος Αλεξίδης είχε τον ίδιο απολογισμό με τον Μαρκουλάκη στην κατηγορία Under 13, καταλαμβάνοντας επίσης τις θέσεις 5-8 στο απλό παμπαίδων. Οι δύο 13χρονοι αθλητές είχαν συνεργαστεί νωρίτερα μέσα στην ίδια εβδομάδα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό της κατηγορίας.

Στην ελληνική αποστολή στη Σερβία συμμετείχαν επίσης οι παίδες Γιώργος Σασσάνης και Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης. Και αυτοί οι αθλητές έφεραν τα δικά τους καλά αποτελέσματα τόσο στο ομαδικό όσο και στο απλό των κατηγοριών τους.

Προηγούμενες επιτυχίες και τεχνική καθοδήγηση

Οι Μαρκουλάκης και Αλεξίδης είχαν κατακτήσει τον περασμένο μήνα την 3η θέση στο διπλό στο αντίστοιχο τουρνουά της Λετονίας, ενώ στο σερβικό όπεν του 2025 ο Μαρκουλάκης είχε πάρει την 3η θέση στο απλό παμπαίδων.

Οι 13χρονοι αθλητές ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους σε μία ακόμα διεθνή διοργάνωση, κάνοντας χρήσιμα τεστ ενόψει του φετινού Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Under 13. Παράλληλα, εξασφάλισαν νέα συγκομιδή πόντων για το ranking list της ηπείρου, μετά την άνοδο που σημείωσαν τον Σεπτέμβριο. Στην τεχνική καθοδήγηση των δύο αυτών παιδιών βρέθηκαν ο Μιχάλης Αγγελίδης και ο Αλεσσάντρο Φέλτσερ αντίστοιχα. Τους Γιώργο Σασσάνη και Δημήτρη-Μάριο Αλεξανδρίδη κοούτσαρε ο Αντώνης Μπάκας από την Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ταύρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta