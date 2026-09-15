Την παραδειγματική τιμωρία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε η αδελφή του, Μαρία, μία ημέρα μετά την κηδεία του τραγουδιστή. Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Live News», αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια του αδελφού της. Τόνισε την ανάγκη για δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών, ενώ παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα στους πολυάριθμους θαυμαστές του.

Το αίτημα για παραδειγματική τιμωρία

Η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε με σαφήνεια την επιθυμία της για την επιβολή παραδειγματικής τιμωρίας σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η δήλωσή της ήταν κατηγορηματική: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο».

Το αίτημα αυτό, το οποίο διατυπώθηκε μία ημέρα μετά την κηδεία του τραγουδιστή, υπογραμμίζει τη βαθιά ανάγκη της οικογένειας για δικαίωση. Η αδελφή του τραγουδιστή τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια του αγαπημένου της προσώπου, με την ελπίδα ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Οι συνθήκες θανάτου και οι άγνωστοι γιατροί

Αναφερόμενη στα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή, η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε ότι παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις. Ειδικότερα, εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι υπήρχαν ενδείξεις σε μηχανήματα, οι οποίες φέρεται να αγνοήθηκαν. «Το παρακολούθησα ότι είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν. Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το ιατρείο όπου ο αδελφός της άφησε την τελευταία του πνοή. «Δεν γνωρίζω τίποτα για τους γιατρούς αυτούς», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την έλλειψη πληροφόρησης από την πλευρά της οικογένειας σχετικά με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρακολούθησε, η κατηγορία έχει αναβαθμιστεί, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι «Δεν νομίζω να βγουν».

Νέα αποκάλυψη για την υδροθεραπεία

Σχετικά με τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη, μία νέα αποκάλυψη έφερε στο φως πρόσθετα στοιχεία που ενισχύουν τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του. Ο τραγουδιστής φέρεται να είχε κάνει υδροθεραπεία στην ίδια κλινική μία ημέρα πριν από το μοιραίο γεγονός. Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία, καθώς αφορά μια προηγούμενη ιατρική πράξη στον ίδιο χώρο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι ο συνδυασμός της υδροθεραπείας με την πλασμαφαίρεση θεωρείται απαγορευτικός. Αυτό το στοιχείο δημιουργεί περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις ιατρικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους υπεύθυνους πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ορθότητα των χειρισμών.

Το μήνυμα στους θαυμαστές και η λαϊκή αγρυπνία

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε με συγκίνηση στην παρουσία του κόσμου, τόσο στη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και στην κηδεία του. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη μαζική στήριξη και την αγάπη που έδειξε το κοινό στον αδελφό της, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν αυτή η συμπαράσταση για την οικογένεια.

Μέσα από την τηλεοπτική της εμφάνιση, έστειλε το δικό της μήνυμα στους πολυάριθμους θαυμαστές του τραγουδιστή. «Αυτό που θέλω να πω στους ανθρώπους που βγήκαν στον δρόμο, είναι να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο», δήλωσε, ζητώντας από όλους να διατηρήσουν ζωντανή την ανάμνηση του Γιώργου Μαζωνάκη και το έργο του, ως μία μορφή τιμής στη μνήμη του.

Με πληροφορίες από: Topontiki