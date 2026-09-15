Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς μετά από καβγά σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κατάστημα στην Κωνσταντινούπολη. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συνοικία Φατίχ, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή της τουρκικής μητρόπολης, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη. Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο καβγάς φέρεται να ξέσπασε σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου στο σημείο.

Αιματηρό περιστατικό στη συνοικία Φατίχ

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς συγκλόνισε την Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός ακόμη. Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε κατάστημα που βρίσκεται στη συνοικία Φατίχ, μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της πόλης. Η συγκεκριμένη περιοχή, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αγορά της Κωνσταντινούπολης, βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας.

Οι αρχές κλήθηκαν άμεσα στο σημείο μετά τους πυροβολισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός του Sofçu Han İşhanı, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διαπληκτισμός σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έπειτα από έναν έντονο διαπληκτισμό που ξέσπασε μέσα στο κατάστημα. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η διαφωνία ήταν μεταξύ του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και ενός πελάτη. Οι λεπτομέρειες του καβγά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για τη φύση του.

Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες από διάφορα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος. Κάποιες πηγές κάνουν λόγο για διαφωνία που φέρεται να ξεκίνησε από «alacak verecek meselesi», δηλαδή ζήτημα χρέους ή οφειλών, ενώ άλλες αναφέρουν «döviz bozdurma tartışması», υποδεικνύοντας διαφωνία κατά την ανταλλαγή συναλλάγματος.

Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Αμέσως μετά την εκδήλωση των πυροβολισμών, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας στη συνοικία Φατίχ. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στη σύλληψη ενός υπόπτου, ο οποίος βρισκόταν ακόμη στην περιοχή του συμβάντος. Η πληροφορία για τη σύλληψη μεταδόθηκε από το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Παράλληλα, το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο του περιστατικού. Στις φωτογραφίες αυτές απεικονίζεται ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη τραυματιών και την επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά τους.

Πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά την υπόθεση, παρέχοντας λεπτομέρειες για το περιστατικό. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, ωστόσο οι πηγές αργότερα αναφέρθηκαν σε τρεις νεκρούς. Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχει γίνει γνωστή.

Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι το συμβάν έλαβε χώρα σε ένα «döviz bürosu», δηλαδή ανταλλακτήριο συναλλάγματος, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Grand Bazaar, μία ακόμη εμβληματική τοποθεσία της Κωνσταντινούπολης. Η περιοχή παραμένει υπό έλεγχο των αρχών, καθώς διεξάγονται έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit