Κρατήρας άνοιξε ξαφνικά κάτω από τα πόδια δημοτικού φρουρού στη Βραζιλία

Ένα απρόοπτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στην Praia Grande, στις ακτές της πολιτείας του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Ένας δημοτικός φρουρός βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε έναν μεγάλο κρατήρα που άνοιξε κάτω από τα πόδια του, ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Η στιγμή της πτώσης του καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας άμεση ανησυχία στους παρευρισκόμενους και τους διαδικτυακούς θεατές.

Το περιστατικό στην Praia Grande και ο ρόλος του φρουρού

Η υποχώρηση του εδάφους σημειώθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή Vila Caiçara, μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στα όρια της Praia Grande με τη Mongaguá. Ο δημοτικός φρουρός είχε μεταβεί στο σημείο με τη δημοτική περιπολία για να διενεργήσει ελέγχους, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν ισχυρές βροχοπτώσεις. Ο σκοπός της παρουσίας του ήταν να επιθεωρήσει ένα σημείο όπου είχε ήδη σημειωθεί προηγούμενη υποχώρηση του εδάφους, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Καθώς ο φρουρός πλησίασε τον υφιστάμενο κρατήρα για να εκτιμήσει την κατάσταση και να καταγράψει τις ζημιές, το πεζοδρόμιο ακριβώς κάτω από τα πόδια του υποχώρησε απότομα και απροσδόκητα. Ο άνδρας έπεσε αμέσως μέσα στην τρύπα που δημιουργήθηκε και εξαφανίστηκε πλήρως από το οπτικό πεδίο της κάμερας που κατέγραφε τη στιγμή.

Η ζωντανή μετάδοση και η άμεση αντίδραση

Τη στιγμή της πτώσης του δημοτικού φρουρού κατέγραφε σε ζωντανή μετάδοση ο Itaicy Júlio, ένας δημιουργός περιεχομένου και διαχειριστής της σελίδας Praia Grande Mil Grau στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Itaicy Júlio είχε βρεθεί στην περιοχή με σκοπό να καταγράψει τα προβλήματα και τις συνέπειες που είχαν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις στην τοπική κοινότητα. Μάλιστα, είχε προηγουμένως ενημερώσει τη δημοτική αστυνομία για την κατάσταση που επικρατούσε.

Ο κρατήρας στον οποίο έπεσε ο φρουρός είχε βάθος που υπολογίζεται περίπου στα δύο μέτρα. Αμέσως μετά την πτώση, ο Itaicy Júlio έτρεξε να ενημερώσει τον συνάδελφο του φρουρού, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση με τη δημοτική περιπολία. Η άμεση αυτή ενέργεια του δημιουργού περιεχομένου ήταν καθοριστική για την κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Η επιχείρηση διάσωσης και η κατάσταση της υγείας

Ο δημοτικός φρουρός κατάφερε τελικά να βγει από τον κρατήρα, χάρη στην άμεση συνδρομή του συναδέλφου του, του δημοσιογράφου Itaicy Júlio και ενός κατοίκου της περιοχής που έσπευσε να βοηθήσει. Για την ανάβασή του από την τρύπα, ο φρουρός χρησιμοποίησε και τεχνικές που είχε διδαχθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή του διάσωση από την επικίνδυνη κατάσταση.

Αρχικές αναφορές από το σημείο του περιστατικού έκαναν λόγο για μη σοβαρό τραυματισμό του φρουρού. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας μεταφέρθηκε σε υγειονομική μονάδα για προληπτικό έλεγχο, εστιάζοντας κυρίως στον ώμο του. Εκεί έλαβε την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο που ένιωθε και, έπειτα από τον έλεγχο και την περίθαλψη, πήρε εξιτήριο.

Οι αιτίες της υποχώρησης του εδάφους και οι ενέργειες των αρχών

Η υποχώρηση του πεζοδρομίου σημειώθηκε εν μέσω των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπλητταν την ευρύτερη περιοχή της Baixada Santista, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Αρχικά, η δημοτική αρχή απέδωσε το περιστατικό σε μια πιθανή ρήξη αγωγού της Sabesp, της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Ωστόσο, η ίδια η Sabesp προέβη στη συνέχεια σε διευκρινίσεις σχετικά με την αιτία του συμβάντος. Η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιούσε επείγουσες εργασίες σε ένα φρεάτιο του αποχετευτικού συστήματος. Το συγκεκριμένο φρεάτιο είχε υποστεί ζημιά λόγω του μεγάλου όγκου νερού που δέχθηκε το δίκτυο εξαιτίας των παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων. Η διαρροή που προέκυψε περιορίστηκε άμεσα από τα συνεργεία της εταιρείας, τα οποία ανέλαβαν στη συνέχεια την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο.

Μέτρα ασφαλείας και αποκατάστασης στην πληγείσα περιοχή

Η περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό, κοντά στα όρια της Praia Grande με τη Mongaguá, εμφάνισε και άλλα προβλήματα πέραν της υποχώρησης του πεζοδρομίου. Στο ίδιο σημείο, καταγράφηκε επίσης η πτώση ενός στύλου, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση των ζημιών που προκάλεσαν οι ακραίες καιρικές συνθήκες και ο μεγάλος όγκος νερού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα της κατάστασης, προχώρησαν στην άμεση απομόνωση του συγκεκριμένου τμήματος του παραλιακού πεζοδρομίου. Αυτό το μέτρο εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί ότι δεν θα πλησιάζουν πεζοί στην πληγείσα περιοχή, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο περαιτέρω ατυχημάτων. Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένονται να συνεχιστούν μέχρι την πλήρη ασφάλιση και επαναλειτουργία του σημείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta