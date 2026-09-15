Η τραγική κατάληξη της 45χρονης μητέρας στο Μεξικό μετά από επίθεση μελισσών

Μια τραγική ιστορία εκτυλίχθηκε στο Μεξικό, όπου μία 45χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση σμήνους μελισσών. Η γυναίκα, δικαστής στο επάγγελμα, δέχτηκε περισσότερα από 300 τσιμπήματα, καθώς προσπαθούσε να προστατεύσει τον μόλις τριών ετών γιο της, Ματίας, αλλά και τον ηλικιωμένο πατέρα της. Η επίθεση σημειώθηκε έξω από αθλητικό συγκρότημα, προκαλώντας τον τραυματισμό και άλλων ατόμων.

Η επίθεση του σμήνους μελισσών

Το περιστατικό συνέβη στις 3 Μαΐου έξω από το αθλητικό συγκρότημα Guadalupe Sports Unit, στην πολιτεία Ζακατέκας του Μεξικού. Η δικαστής Ογιούκι Ραμίρεζ Μπουρσιάγκα βρισκόταν εκεί μαζί με τον γιο της, Ματίας, όταν ένα τεράστιο σμήνος μελισσών επιτέθηκε ξαφνικά στο πλήθος. Οικογένειες είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή για μια αθλητική διοργάνωση, όταν οι μέλισσες άρχισαν να επιτίθενται στους παρευρισκομένους, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ανθρώπους να τρέχουν για να ξεφύγουν από τις μέλισσες, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές.

Η ηρωική πράξη της μητέρας

Μόλις ξεκίνησε η επίθεση, η 45χρονη μητέρα ενήργησε άμεσα για να προστατεύσει τον μικρό της γιο. Έβγαλε τη μπλούζα της και την τύλιξε γύρω από τον τρίχρονο Ματίας, προκειμένου να τον προφυλάξει από τα τσιμπήματα των μελισσών. Με αυτή την κίνηση, κατάφερε να τον μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο, μέσα στο αυτοκίνητό της, διασφαλίζοντας την ασφάλειά του.

Ωστόσο, η ίδια έμεινε εκτεθειμένη στο τεράστιο σμήνος. Δέχθηκε περισσότερα από 300 τσιμπήματα σε όλο της το σώμα. Παράλληλα με την προστασία του γιου της, η Ογιούκι Ραμίρεζ Μπουρσιάγκα προσπάθησε να προστατεύσει και τον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο σμήνος των εντόμων.

Η μάχη για τη ζωή και η τραγική κατάληξη

Μετά την επίθεση, η 45χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί, υπέστη σοβαρό αναφυλακτικό σοκ λόγω των εκτεταμένων τσιμπημάτων. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία τις επόμενες ημέρες, καθιστώντας αναγκαία τη νοσηλεία της στην εντατική μονάδα θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η γυναίκα φαίνεται να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Για εννέα ολόκληρες ημέρες, η Ογιούκι Ραμίρεζ Μπουρσιάγκα έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε αποδείχθηκαν μοιραίες. Τελικά, η 45χρονη μητέρα κατέληξε, αφήνοντας πίσω της μια ιστορία αυτοθυσίας.

Η ανταπόκριση των αρχών

Στο σημείο της επίθεσης έσπευσαν συνεργεία έκτακτης ανάγκης για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνεργεία αυτά δεν διέθεταν τον εξειδικευμένο προστατευτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την αντιμετώπιση μιας τόσο μεγάλης κλίμακας επίθεσης από σμήνος μελισσών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν και κάποια μέλη των υπηρεσιών διάσωσης.

Οι σκηνές πανικού και ο μεγάλος αριθμός τραυματιών ανέδειξαν την αναγκαιότητα για καλύτερη προετοιμασία και εξοπλισμό σε παρόμοια περιστατικά. Η τραγωδία αυτή άφησε πίσω της πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους και την ετοιμότητα των αρχών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos