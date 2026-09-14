Ραγδαία αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες με βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας

Το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας αλλάζει σταδιακά, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για μια ραγδαία μεταβολή τις επόμενες ημέρες. Αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις και μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας την εγκατάσταση του φθινοπώρου. Η μεταβολή αυτή έρχεται μετά από υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν πρόσφατα σε διάφορες περιοχές, όπως στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Το βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η επικείμενη αλλαγή των καιρικών συνθηκών οφείλεται στην κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού. Το συγκεκριμένο μετεωρολογικό σύστημα, το οποίο προέρχεται από την περιοχή της Αφρικής, αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς την Ελλάδα, επηρεάζοντας σημαντικά το κλίμα και τη γενικότερη ατμόσφαιρα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η πορεία του βαρομετρικού χαμηλού από την Αφρική προς την ελληνική επικράτεια θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των φαινομένων, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Η κίνησή του θα καθορίσει την ένταση και την έκταση των καιρικών φαινομένων που θα εκδηλωθούν τις προσεχείς ημέρες, φέρνοντας μια σαφή διαφοροποίηση στο μέχρι πρότινος σκηνικό και προετοιμάζοντας το έδαφος για πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Ενίσχυση φαινομένων και εκτεταμένες βροχοπτώσεις

Κατά το προσεχές διήμερο με τριήμερο, προβλέπονται εκτεταμένες βροχές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης υπογραμμίζει ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι αυξημένες, γεγονός που θα συμβάλει στην αλλαγή της ατμόσφαιρας και στην ανακούφιση από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες, φέρνοντας μια πιο δροσερή αίσθηση.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις εκτεταμένες βροχές είναι τα νότια τμήματα της Ελλάδας. Εκεί, τα φαινόμενα θα είναι ενισχυμένα, φέρνοντας σημαντικές ποσότητες υετού και αλλάζοντας αισθητά το τοπίο, με τον καιρό να αποκτά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου με πιο τυπικά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Παράλληλα με τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σε όλη τη χώρα. Η πτώση αυτή θα φέρει τον υδράργυρο σε επίπεδα που είναι πιο χαρακτηριστικά για την εποχή, απομακρύνοντας τις συνθήκες που θύμιζαν ακόμα καλοκαίρι και φέρνοντας μια αισθητή δροσιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η επερχόμενη μεταβολή θα αντιστρέψει αυτή την εικόνα, φέρνοντας πιο δροσερό και φθινοπωρινό καιρό σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να προσαρμόζεται σταδιακά στα φυσιολογικά για την περίοδο επίπεδα και να απομακρύνεται από τις καλοκαιρινές τιμές.

Σταδιακή εγκατάσταση του φθινοπώρου

Το σύνολο αυτών των καιρικών εξελίξεων, δηλαδή οι αυξημένες βροχοπτώσεις και η πτώση της θερμοκρασίας, δείχνει ότι το φθινόπωρο εγκαθίσταται σταδιακά στη χώρα. Η μετάβαση από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες του καλοκαιριού σε ένα πιο δροσερό και βροχερό περιβάλλον είναι πλέον εμφανής και επιβεβαιώνεται από τις προβλέψεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η σταδιακή αυτή εγκατάσταση του φθινοπώρου θα γίνει αισθητή σε όλες τις περιοχές, αν και τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στα νότια τμήματα της Ελλάδας. Οι επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν μια περίοδο προσαρμογής στις νέες καιρικές συνθήκες, με τον καιρό να αποκτά τα χαρακτηριστικά που αρμόζουν στην τρέχουσα εποχή του χρόνου, σηματοδοτώντας το τέλος του καλοκαιριού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta