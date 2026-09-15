Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προέβη σε σχολιασμό σχετικά με την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη, καλώντας παράλληλα σε «εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας». Μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση. Η δήλωσή της έρχεται μετά την αποφυλάκιση του Μαζιώτη, ο οποίος παρέμεινε στη φυλακή για 14 χρόνια, και εστιάζει στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Η δήλωση της πρέσβης και η ανάγκη εγρήγορσης

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Χ για να εκφράσει την άποψή της σχετικά με την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη. Στην ανάρτησή της, χαρακτήρισε τον Μαζιώτη ως «αμετανόητο τρομοκράτη» και τόνισε ότι η αποφυλάκισή του, μετά από 14 χρόνια εγκλεισμού, αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση για την κοινωνία.

Συγκεκριμένα, η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε την ανάγκη να παραμείνουμε σε εγρήγορση απέναντι στην απειλή της πολιτικής βίας. Η δήλωσή της εστιάζει στην προστασία της κοινωνίας από τέτοιου είδους ενέργειες και στην αναγκαιότητα διαρκούς επαγρύπνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία της.

Καταδίκη των πράξεων και θέση στην κοινωνία

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν σαφής ως προς τη θέση της για τον Νίκο Μαζιώτη και τους συνεργάτες του. Στην ανάρτησή της, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο Μαζιώτης και οι σύντροφοί του, αριστεροί τρομοκράτες, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την απόλυτη απόρριψη τέτοιων ενεργειών.

Επιπλέον, η κ. Γκίλφοϊλ εξέφρασε την απόλυτη και ολοκληρωτική καταδίκη των πράξεών τους. Χαρακτήρισε τις ενέργειές τους ως «βάρβαρες», τονίζοντας τη σοβαρότητα και την απαράδεκτη φύση τους, οι οποίες δεν συνάδουν με τις αρχές μιας οργανωμένης και ειρηνικής κοινωνίας.

Δέσμευση για δικαιοσύνη και αποτροπή επανάληψης

Στο μήνυμά της, η πρέσβης Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη περίοδο, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή της απόπειρας δολοφονίας, των πυροβολισμών και των βομβιστικών επιθέσεων». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη δέσμευση για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων γεγονότων που έχουν στιγματίσει το παρελθόν.

Ταυτόχρονα, η κ. Γκίλφοϊλ διαμήνυσε ότι «δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθειά μας για Δικαιοσύνη». Η φράση αυτή αναδεικνύει τη συνεχή επιδίωξη της απόδοσης δικαιοσύνης για τις πράξεις τρομοκρατίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, ως βασική προτεραιότητα.

Στήριξη στα θύματα και ευγνωμοσύνη στις ελληνικές αρχές

Η πρέσβης των ΗΠΑ εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς όσους έχουν πληγεί από την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση του προβλήματος της τρομοκρατίας και τη σημασία της στήριξης των θυμάτων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

Επιπλέον, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απηύθυνε ευγνωμοσύνη προς τις ελληνικές Αρχές επιβολής του νόμου. Αναγνώρισε τις συνεχείς προσπάθειές τους για την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων και την παραπομπή των δραστών στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες

Σε συνέχεια των εξελίξεων γύρω από την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη, υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει την είσοδο στον ίδιο. Αυτή η πληροφορία προστίθεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την αποφυλάκισή του, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις των πράξεών του σε διεθνές επίπεδο.

Η απαγόρευση αυτή αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο που σχετίζεται με την υπόθεση του Μαζιώτη, υπογραμμίζοντας τη σταθερή στάση των ΗΠΑ απέναντι σε πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε τρομοκρατικές ενέργειες και την πολιτική τους για την προστασία της εθνικής τους ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Reader