Προσωρινή απαγόρευση απόπλου για το «Super Express» μετά από πρόσκρουση στη Ραφήνα

Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Super Express», έπειτα από ένα συμβάν πρόσκρουσης στον προβλήτα του λιμένα της Ραφήνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο, προερχόμενο από τα νησιά Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας έναν σημαντικό αριθμό επιβατών και οχημάτων. Παρά την επαφή με τον προβλήτα, η αποβίβαση των 627 επιβατών, των 96 Ι.Χ. οχημάτων και των 16 δικύκλων πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Το συμβάν στον λιμένα της Ραφήνας

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Super Express» ενεπλάκη σε ένα περιστατικό κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Ραφήνας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των απαραίτητων και λεπτών χειρισμών που απαιτούνται για την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου στον προβλήτα, σημειώθηκε μια επακούμβηση. Αυτή η επαφή με την προβλήτα του λιμανιού οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση των αρμόδιων λιμενικών αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την καταγραφή του περιστατικού και την εκτίμηση της κατάστασης.

Η πρόσκρουση, αν και δεν είχε ως αποτέλεσμα άμεσους τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση, κρίθηκε επαρκής για την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης απόπλου. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των καθιερωμένων και προβλεπόμενων διαδικασιών που εφαρμόζονται σε τέτοιου είδους συμβάντα, με κύριο στόχο την διασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και την ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η διαδρομή και οι μεταφερόμενοι επιβάτες

Πριν από το συμβάν που έλαβε χώρα στο λιμάνι της Ραφήνας, το «Super Express» εκτελούσε ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο, το οποίο περιλάμβανε ως αφετηρία τη Μύκονο και ενδιάμεσο σταθμό την Τήνο. Το πλοίο, ως επιβατηγό-οχηματαγωγό, μετέφερε έναν σημαντικό αριθμό ταξιδιωτών και οχημάτων, όπως συνηθίζεται στις γραμμές αυτές, ειδικά κατά τις περιόδους αυξημένης κίνησης.

Συγκεκριμένα, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 627 επιβάτες, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Ραφήνα. Εκτός από τους επιβάτες, το «Super Express» μετέφερε επίσης 96 Ι.Χ. οχήματα, καθώς και 16 δίκυκλα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αποβίβαση όλων αυτών των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και τάξη μετά την πρόσκρουση, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην διαδικασία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναστάτωση.

Μέριμνα για την ασφάλεια και το περιβάλλον

Ένα από τα βασικά σημεία που τέθηκαν υπό εξέταση και τονίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που επέβαιναν στο πλοίο, καθώς και την προστασία του ευαίσθητου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος του πλοίου, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα θετικό δεδομένων των συνθηκών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν άμεσοι και ενδελεχείς έλεγχοι στην περιοχή του συμβάντος για τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Από τους ελέγχους αυτούς, δεν διαπιστώθηκε κανενός είδους θαλάσσια ρύπανση στον λιμένα της Ραφήνας. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσκρουση δεν είχε ως αποτέλεσμα διαρροή καυσίμων, λιπαντικών ή άλλων δυνητικά επιβλαβών ουσιών στη θάλασσα, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα των υδάτων και την απουσία οικολογικής επιβάρυνσης.

Οι ενέργειες των λιμενικών αρχών

Ως άμεση συνέπεια του περιστατικού, οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές της Ραφήνας προχώρησαν στην επιβολή προσωρινής απαγόρευσης απόπλου για το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Super Express». Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και την διασφάλιση της αξιοπλοΐας και της ασφάλειας του πλοίου.

Η απαγόρευση απόπλου θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι τεχνικές επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Στόχος των ελέγχων αυτών είναι να διαπιστωθεί η έκταση τυχόν ζημιών που υπέστη τόσο το πλοίο όσο και ο προβλήτας, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι το «Super Express» είναι πλήρως αξιόπλοο και ασφαλές για την εκτέλεση μελλοντικών δρομολογίων. Μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς οι έλεγχοι και δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις λιμενικές αρχές, το πλοίο θα μπορέσει να άρει την απαγόρευση και να συνεχίσει τις προγραμματισμένες του δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader