Ζητείται δίωξη για ψευδή κατάθεση στις εργαζόμενες του ιατρείου στην υπόθεση Μαζωνάκη

Να ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση στις τέσσερις εργαζόμενες του ιατρείου στο Κολωνάκι ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο δικηγόρος τόνισε ότι οι εργαζόμενες παραπλάνησαν τις αρχές ως προς τον χρόνο και τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το αφήγημα της γιατρού Ιωάννας Γάκα έχει καταρρεύσει, καθώς όλα όσα είπε από την αρχή ως το τέλος ήταν ψέματα.

Αίτημα για δίωξη εργαζομένων

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης ζήτησε την άσκηση δίωξης για ψευδή κατάθεση στις τέσσερις εργαζόμενες του ιατρείου, καθώς θεωρεί ότι παραπλάνησαν τις προανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι εργαζόμενες δεν είπαν την αλήθεια σχετικά με τον χρόνο και το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ωρών στο ιατρείο.

Ο κ. Λυκούδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, «θα ανοίξουν στόματα» και «θα βγει στην επιφάνεια το τι έγινε εκείνη την κρίσιμη ώρα». Τόνισε επίσης ότι οι εργαζόμενοι έχουν «ηθικό και νομικό χρέος» να πουν την αλήθεια και να σταματήσουν να καλύπτουν τα αφεντικά τους.

Κατάρρευση του αφηγήματος της γιατρού

Σε ό,τι αφορά τη γιατρό Ιωάννα Γάκα, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη δήλωσε ότι το αφήγημά της έχει καταρρεύσει πλήρως. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης υποστήριξε ότι «όλα όσα είπε από την αρχή ως το τέλος ήταν ψέματα».

Στην πρώτη της κατάθεση, η κατηγορούμενη γιατρός είχε αναφέρει ότι έπεισε τον Γιώργο Μαζωνάκη πως η ιατρική πράξη ήταν ασφαλής. Ο δικηγόρος έθεσε το ερώτημα πώς ένας μη ιατρός θα μπορούσε να γνωρίζει ποια ιατρική πράξη απαγορεύεται και ποια όχι, υπογραμμίζοντας την ευθύνη της γιατρού.

Η παράνομη πλασμαφαίρεση

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης επανέλαβε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε, ήταν παράνομη. Διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για μία απλώς δύσκολη διαδικασία, αλλά για μία πράξη που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο να γίνεται σε ιατρείο.

Ο λόγος της απαγόρευσης, όπως εξήγησε, είναι ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ασθενούς. Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα μπορούσε να γνωρίζει την έλλειψη άδειας ή την παρανομία της διαδικασίας.

Η «διαδρομή» των αρχείων και το «πανεπιστήμιο»

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τη «διαδρομή» των αρχείων που φέρεται να διαγράφηκαν από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού Ιωάννας Γάκα. Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν τα συγκεκριμένα αρχεία, τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την υπόθεση.

Επιπλέον, έχει αποκαλυφθεί ότι το «Quantum University», από το οποίο η γιατρός φέρεται να έλαβε την ειδικότητά της, χαρακτηρίζεται ως απάτη. Το γεγονός αυτό προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην υπόθεση που διερευνάται.

Με πληροφορίες από: Topontiki