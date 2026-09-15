Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πρόσφατα στους δρόμους της Αθήνας, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, με πρωταγωνιστές έναν οδηγό πατινιού και έναν οδηγό μοτοσυκλέτας. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ο αναβάτης του πατινιού κινούνταν ανάποδα στην οδό, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση με το δίκυκλο. Από την πρόσκρουση, και οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν στα πόδια, ενώ βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή του συμβάντος.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Το βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφαλίστηκε από τον Alpha, αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαλεύκανση των συνθηκών του ατυχήματος. Σε αυτό το οπτικό υλικό, διακρίνεται καθαρά η στιγμή που το πατίνι, κινούμενο σε αντίθετη κατεύθυνση από την προβλεπόμενη ροή της κυκλοφορίας, συγκρούεται με τη μοτοσυκλέτα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, όπως φαίνεται από την εξέλιξη του συμβάντος.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του πατινιού απεικονίζεται πεσμένος στο οδόστρωμα, φέροντας εμφανή σημάδια τραυματισμού. Η εικόνα αυτή δίνει μια σαφή εικόνα της σοβαρότητας του περιστατικού και των άμεσων συνεπειών της επικίνδυνης αυτής κίνησης.

Επικίνδυνη πορεία και παραβιάσεις

Οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίες συγκεντρώθηκαν μετά το ατύχημα, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές σχετικά με την πορεία του πατινιού. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι ο αναβάτης του πατινιού κινούνταν ανάποδα για αρκετά λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Η επικίνδυνη αυτή κίνηση φέρεται να διήρκεσε για δύο ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Περαιτέρω πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η μη τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από τον οδηγό του πατινιού δεν περιορίστηκε μόνο στην κίνηση ανάποδα. Λίγο νωρίτερα από το τροχαίο, ο ίδιος οδηγός φέρεται να είχε παραβιάσει αρκετά κόκκινα φανάρια, συνεχίζοντας μια σειρά από παραβάσεις που οδήγησαν τελικά στην πρόσκρουση με τη μοτοσυκλέτα.

Οι τραυματισμοί των οδηγών

Από την πρόσκρουση, τόσο ο οδηγός του πατινιού όσο και ο οδηγός του δικύκλου υπέστησαν τραυματισμούς. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί και για τους δύο εντοπίζονται συγκεκριμένα στα πόδια. Η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, ωστόσο η ανάγκη για ιατρική φροντίδα ήταν άμεση.

Το γεγονός ότι και οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν υπογραμμίζει την ένταση της σύγκρουσης και τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής ασφάλειας, ειδικά σε αστικές περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Το χρονικό του συμβάντος

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, με την ώρα του συμβάντος να προσδιορίζεται λίγο μετά τις 21:30. Η ημερομηνία που αναφέρεται για το περιστατικό είναι η 14η Σεπτεμβρίου, προσδιορίζοντας χρονικά το συμβάν.

Η περιοχή του ατυχήματος, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα, είναι ένα σημείο με σημαντική κίνηση οχημάτων και πεζών, γεγονός που καθιστά κάθε παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Reader