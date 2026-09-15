Στο κατώφλι του ανακριτή στα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι κατηγορίες σε βάρος τους αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετά την παράδοση της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και την αξιολόγηση νέων στοιχείων. Καθοριστικό ρόλο στις έρεβες διαδραματίζουν τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και ψηφιακά αρχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της μίας γιατρού.

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και οι απολογίες

Οι δύο γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή στη μία το μεσημέλο της Τρίτης, αφού χθες, Δευτέρα, είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία. Η προθεσμία δόθηκε προκειμένου να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο που τους αφορά.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας προέκυψε μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και την αξιολόγηση νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στις δικαστικές αρχές από την Ελληνική Αστυνομία. Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα για το οποίο ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τα ψηφιακά ίχνη και η ανάκτησή τους

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και τα ψηφιακά αρχεία που ανέκτησαν οι πραγματογνώμονες από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα. Πρόκειται για δύο διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα διαγραμμένο βίντεο, τα οποία είχαν τραβηχτεί το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Μάλιστα, η μία εικόνα είχε διαμοιραστεί, δηλαδή είχε σταλεί από το κινητό της κυρίας Γάκα σε κάποιον άλλο αριθμό.

Το ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, λίγο μετά τις 19:09 της ίδιας ημέρας. Ήταν εκείνες οι ώρες που οι δύο γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναζητούνταν από την ΕΛΑΣ, με τους δύο εν τέλει να πηγαίνουν στις 19:45 να καταθέσουν στο ΑΤ Κυψέλης για την υπόθεση.

Στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανακτηθούν διαγραμμένα αρχεία από κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ευαγγελίου, σύμβουλος ηλεκτρονικής ασφάλειας, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Ο κ. Ευαγγελίου εξήγησε ότι η διαγραφή ενός αρχείου από ένα κινητό τηλέφωνο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό έχει εξαφανιστεί οριστικά από τη συσκευή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ψηφιακή ιατροδικαστική μπορεί να εξετάσει εάν ένα αρχείο μετακινήθηκε, εάν στάλθηκε σε άλλο πρόσωπο, πόσες φορές διακινήθηκε, πού βρισκόταν και πότε παραλήφθηκε. Αυτό φαίνεται να έγινε στην περίπτωση της Ιωάννας Γάκα, καθώς «μπορεί να ακολουθήσει τη ροή μιας φωτογραφίας», σημείωσε, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο, αλλά και τα ίχνη που άφησε η διακίνησή του υλικού.

Το χρονικό της τραγωδίας στο ιατρείο

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι την κατάρρευσή του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55. Δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:05, σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, ο τραγουδιστής μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο.

Στις 14:14 καταγράφεται η έναρξη της σχετικής διαδικασίας στο μηχάνημα. Τα ανακτημένα δεδομένα δείχνουν ότι η κυρίως διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, δηλαδή η κυκλοφορία και ανταλλαγή του αίματος μέσω του μηχανήματος, άρχισε στις 14:37. Ωστόσο, τα στοιχεία του καταγραφικού δείχνουν ότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις. Ειδικότερα, στις 14:25:32 καταγράφηκε «Alarm 9», ένδειξη που αφορά υπέρβαση του ανώτατου καθορισμένου ορίου της φλεβικής πίεσης. Ο συναγερμός φέρεται να επικυρώθηκε από τον χειριστή, ενώ ακολούθησε και δεύτερο αντίστοιχο alarm χωρίς να διακοπεί η διαδικασία.

Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σημειώνει ότι «η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τσάκισμα, θρόμβωση ή κλειστός σφιγκτήρας στο τμήμα μεταξύ της παγίδας φυσαλίδων και της φλεβικής επιστροφής. Εντοπίστε και απομακρύνετε τυχόν εμπόδιο που προκαλεί αυτή τη θετική πίεση. Εάν είναι απαραίτητο, αυξήστε το όριο συναγερμού της μέγιστης φλεβικής πίεσης ή μειώστε τη ροή του αίματος». Όλα αυτά συνέβησαν ενώ είχαν τοποθετηθεί οι φλεβοκαθετήρες και πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Παρά τις παραπάνω ενδείξεις που προειδοποιούσαν ότι υπάρχει κάποια επιπλοκή, στις 14:37 ξεκίνησε η θεραπεία.

Οι φωτογραφίες της γιατρού και τα ερωτήματα

Επτά λεπτά αργότερα, στις 14:43, η γιατρός τράβηξε δύο φωτογραφίες τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στις φωτογραφίες αυτές ο γνωστός τραγουδιστής έχει κλειστά μάτια. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι οι φωτογραφίες σχετίζονται με την κατάσταση του τραγουδιστή και για τον λόγο αυτό στη συνέχεια διαγράφηκαν. Η ανακοπή εκτιμάται ότι συνέβη στις 15:23, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εκτιμούν ότι οι φωτογραφίες σχετίζονται με επιπλοκές στην υγεία του Μαζωνάκη που προηγήθηκαν της ανακοπής.

Ο ρόλος του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Ρόλο-κλειδί στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παίζουν τα στοιχεία από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, στο οποίο υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Το μηχάνημα «μίλησε» τόσο ως προς τη χρήση του όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα της τραγωδίας, καθώς κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις και τη λειτουργία της διαδικασίας. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από αυτό το μηχάνημα αποτελούν ένα από τα καθοριστικά στοιχεία στην έρευνα, μαζί με τις καταθέσεις των μαρτύρων και το φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Ieidiseis