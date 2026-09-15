Το LEGO PlayStation κυκλοφορεί, 30 χρόνια μετά την πρώτη κονσόλα

Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία του πρώτου PlayStation, και η θρυλική κονσόλα κάνει τώρα την εμφάνισή της με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αντί για παιχνίδι, οι λάτρεις της θα έχουν την ευκαιρία να τη συναρμολογήσουν, καθώς η Sony και η LEGO ανακοίνωσαν το νέο LEGO PlayStation.

Η αναβίωση μιας εμβληματικής κονσόλας

Το νέο σετ της LEGO αποτελείται από 1.911 κομμάτια και σχεδιάστηκε ως μια πιστή αναπαράσταση της αρχικής κονσόλας και του χειριστηρίου της. Η συνεργασία μεταξύ της Sony και της LEGO φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της ιστορίας του gaming, απευθυνόμενο κυρίως στους παλαιότερους φίλους του PlayStation, αλλά και σε όσους το γνώρισαν αργότερα.

Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί σε σχεδόν 1:1 κλίμακα, προσφέροντας μια ρεαλιστική εμπειρία. Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, το μοντέλο θα έχει πλάτος περίπου 26 εκατοστά, καθιστώντας το ένα εντυπωσιακό συλλεκτικό κομμάτι για κάθε λάτρη της κονσόλας.

Λειτουργικά στοιχεία και συλλεκτικός χαρακτήρας

Η LEGO και η PlayStation δεν περιορίστηκαν μόνο στην εξωτερική εμφάνιση της κονσόλας. Το σετ περιλαμβάνει λειτουργικά στοιχεία που προσθέτουν στην αυθεντικότητά του, όπως τα κουμπιά Power και Open. Αυτά τα κουμπιά προσφέρουν μια διαδραστική εμπειρία, μιμούμενα την αρχική λειτουργικότητα της κονσόλας.

Επιπλέον, το χειριστήριο που περιλαμβάνεται στο σετ μπορεί να συνδεθεί στην κονσόλα, όπως ακριβώς συνέβαινε και με το αυθεντικό σύστημα. Αυτή η λεπτομέρεια ενισχύει τον συλλεκτικό χαρακτήρα του αντικειμένου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αναπαράσταση της θρυλικής κονσόλας.

Δύο διοράματα με αναφορές σε κλασικά παιχνίδια

Το LEGO PlayStation συνοδεύεται από δύο μικρά διοράματα που προσδίδουν επιπλέον ενδιαφέρον στην κατασκευή. Το ένα από αυτά είναι εμπνευσμένο από το δημοφιλές παιχνίδι Gran Turismo. Περιλαμβάνει μια μικρογραφία πίστας, ολοκληρωμένη με αυτοκίνητα, αναβιώνοντας την ατμόσφαιρα των αγώνων ταχύτητας.

Το δεύτερο διόραμα παραπέμπει στο παιχνίδι Ape Escape, απεικονίζοντας μια σκηνή σε νησί. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα αλλαγής του χρώματος στο κράνος της μαϊμούς, από μπλε σε κόκκινο. Και τα δύο διοράματα μπορούν να αφαιρεθούν και να τοποθετηθούν ξεχωριστά, προσδίδοντας στο σετ έναν ακόμα πιο έντονο συλλεκτικό χαρακτήρα.

Οι ημερομηνίες κυκλοφορίας

Η διάθεση του LEGO PlayStation έχει προγραμματιστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2026, μέσω του PlayStation Direct, σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Την ίδια ημέρα, το σετ θα είναι διαθέσιμο και για τα μέλη του προγράμματος LEGO Insiders, τα οποία θα έχουν πρώιμη πρόσβαση.

Για το ευρύ κοινό, η κυκλοφορία μέσω του LEGO.com και των καταστημάτων LEGO έχει οριστεί για τις 4 Οκτωβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν το σετ από αυτές τις πλατφόρμες, λίγες ημέρες μετά την αρχική διάθεση.

Ένα κομμάτι νοσταλγίας για τους λάτρεις του gaming

Το LEGO PlayStation δεν είναι απλώς ένα ακόμα σετ κατασκευής, αλλά μια συνάντηση δύο διαφορετικών μορφών παιχνιδιού. Αποτελεί έναν τρόπο να επιστρέψει, έστω και για λίγο, η αίσθηση μιας εποχής που άλλαξε οριστικά τον κόσμο του gaming, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους φίλους του.

Για όσους έβαλαν το πρώτο τους CD στο PlayStation το 1994, το νέο σετ της LEGO πιθανότατα αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι νοσταλγίας που θα βρει τη θέση του στο ράφι τους. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που τιμά την ιστορία της κονσόλας και τη συνδέει με τη δημιουργικότητα των LEGO.

Με πληροφορίες από: Gazzetta