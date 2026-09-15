Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε τέσσερις εργαζόμενες του ιατρείου. Βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι η πλήρης αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι στόχος είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ανακριτικές πράξεις και άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Ήδη από την Παρασκευή, έχουν ζητηθεί συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών των πράξεων περιλαμβάνεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατά τις κρίσιμες ώρες του συμβάντος. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην εξακρίβωση των γεγονότων και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ανακρίβειες στις καταθέσεις των εργαζομένων

Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι οι καταθέσεις που έδωσαν οι τέσσερις εργαζόμενες του ιατρείου περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία. Οι ανακρίβειες αυτές αφορούν κυρίως τον χρόνο άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Για τον λόγο αυτό, ο δικηγόρος της οικογένειας ζήτησε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση εναντίον των συγκεκριμένων εργαζομένων. Ο κ. Λυκούδης εκτίμησε ότι με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, «θα ανοίξουν στόματα και θα βγει στην επιφάνεια το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη την κρίσιμη ώρα».

Χαρακτηρισμός της ιατρικής διαδικασίας ως «παράνομης»

Παράλληλα με τα αιτήματα για τις καταθέσεις, ο δικηγόρος της οικογένειας αναφέρθηκε και στην ιατρική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη». Υποστήριξε ότι η διαδικασία αυτή δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε ιατρείο.

Ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούσε, η συγκεκριμένη ιατρική πράξη απαιτούσε να διεξαχθεί σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Αυτή η θέση ενισχύει την άποψη της οικογένειας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.

Κατάρρευση αρχικού αφηγήματος και αναμονή απολογιών

Αναφερόμενος στην κατηγορούμενη γιατρό, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι το αρχικό αφήγημα σχετικά με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχει πλέον καταρρεύσει. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «όλα όσα είπε ήταν ψέματα».

Ταυτόχρονα, ο δικηγόρος εξέφρασε την αναμονή του για όσα θα περιλαμβάνονται στις απολογίες των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι απολογίες αυτές αναμένεται να προσφέρουν επιπλέον στοιχεία για τη διαλεύκανση των γεγονότων.

Πρώιμο στάδιο της έρευνας και ηθική υποχρέωση

Ο κ. Λυκούδης εκτίμησε ότι η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Δεν απέκλεισε την πιθανότητα να προκύψουν και άλλα πρόσωπα ή νέα στοιχεία καθώς η διερεύνηση προχωρά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι έχουν «ηθική και νομική υποχρέωση» να αποκαλύψουν όσα γνωρίζουν για εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Κάλεσε τους εργαζόμενους «να ρίξουν φως κάτω από τις περιστάσεις στις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος» και «να σταματήσουν να καλύπτουν τα αφεντικά τους».

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητεί να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εφόσον προκύψουν ευθύνες, η οικογένεια επιδιώκει να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis