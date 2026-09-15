Νέες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις του ΟΑΣΑ από 18 Σεπτεμβρίου: Ενισχύονται οι συνδέσεις με μετρό και προαστιακό

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου τίθενται σε εφαρμογή οι νέες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις του ΟΑΣΑ, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Βασικός σκοπός είναι η διεύρυνση της συγκοινωνιακής κάλυψης και η ενίσχυση των απευθείας συνδέσεων με τους σταθμούς του Μετρό και του Προαστιακού σιδηροδρόμου.

Ενίσχυση συνδέσεων σε Ανατολική και Δυτική Αττική

Με την έναρξη των νέων δρομολογίων, ο ΟΑΣΑ επιδιώκει να προσφέρει βελτιωμένες επιλογές μετακίνησης στους κατοίκους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα, προβλέπονται νέες απευθείας συνδέσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε κεντρικούς συγκοινωνιακούς κόμβους.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, το Λαύριο συνδέεται πλέον με τον Σταθμό Κορωπί, ενώ τα Μέγαρα και η Ελευσίνα αποκτούν σύνδεση με τον Σταθμό Αγία Μαρίνα. Παράλληλα, η Ραφήνα θα διαθέτει ενισχυμένη σύνδεση με τον Σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επιβάτες. Επίσης, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση της Μάνδρας και η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες της περιοχής.

Αναλυτικά δρομολόγια και ωράρια

Για την πλήρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ έχει καθορίσει αναλυτικά τα δρομολόγια, τα ωράρια λειτουργίας, τις συχνότητες και τις στάσεις για κάθε γραμμή που επηρεάζεται από τις νέες ρυθμίσεις. Οι λεπτομέρειες αυτές τίθενται σε ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου, επιτρέποντας στους πολίτες να προσαρμόσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες ώστε οι επιβάτες να έχουν πλήρη εικόνα των αλλαγών και να μπορούν να προγραμματίσουν τις διαδρομές τους με ακρίβεια. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην απρόσκοπτη μετάβαση στις νέες συγκοινωνιακές συνθήκες και στην αποφυγή τυχόν προβλημάτων.

Τροποποιήσεις στη γραμμή 314

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τη γραμμή 314, η οποία τροποποιείται και επεκτείνει την εξυπηρέτησή της έως τη Ραφήνα. Η νέα διαδρομή της γραμμής θα περνάει μέσω Παλλήνης και Πικερμίου, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο φάσμα περιοχών.

Η γραμμή 314 θα πραγματοποιεί συνολικά 73 δρομολόγια ημερησίως, προσφέροντας συχνές επιλογές μετακίνησης. Το πρώτο δρομολόγιο από το Δημαρχείο Ραφήνας έχει οριστεί να αναχωρεί στις 05:10 το πρωί, ενώ το τελευταίο δρομολόγιο από τον Σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρεί στις 23:30 το βράδυ. Κατά τις ώρες αιχμής τις καθημερινές, η χρονοαπόσταση μεταξύ των δρομολογίων θα διαμορφώνεται σε 30 έως 35 λεπτά. Επιπλέον, προβλέπεται παραλλαγή της διαδρομής μέσω της περιοχής Πανόραμα Παλλήνης, ενισχύοντας την τοπική κάλυψη της γραμμής και εξυπηρετώντας περισσότερους κατοίκους.

Η νέα γραμμή 320: Σύνδεση Λαυρίου με Κορωπί

Μία σημαντική προσθήκη στο δίκτυο του ΟΑΣΑ είναι η νέα γραμμή 320. Η γραμμή αυτή θα συνδέει απευθείας το Λαύριο με τον Σταθμό Κορωπί, ενισχύοντας έτσι τη συγκοινωνιακή σύνδεση της νοτιοανατολικής Αττικής με το δίκτυο του Μετρό και του Προαστιακού σιδηροδρόμου. Αυτή η νέα σύνδεση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής.

Η νέα γραμμή 320 θα πραγματοποιεί 50 δρομολόγια ημερησίως, εξασφαλίζοντας επαρκή συχνότητα. Το πρώτο δρομολόγιο από το Λαύριο θα αναχωρεί στις 05:20, ενώ το τελευταίο δρομολόγιο από τον Σταθμό Κορωπί έχει οριστεί για τις 22:55. Κατά τις ώρες αιχμής τις καθημερινές, η χρονοαπόσταση μεταξύ των δρομολογίων θα κυμαίνεται από 35 έως 40 λεπτά, προσφέροντας σταθερή εξυπηρέτηση στους επιβάτες.

Με πληροφορίες από: Reader