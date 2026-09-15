Πυκνό αγωνιστικό πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου

Με ένα εξαιρετικά βεβαρημένο αγωνιστικό καλεντάρι βρίσκεται αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ, καθώς η γνωστοποίηση του προγράμματος της Stoiximan GBL, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις στο Eurocup, διαμορφώνουν έναν μαραθώνιο αγώνων. Η ομάδα θα αγωνίζεται ουσιαστικά non-stop μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, με τον Ιταλό τεχνικό Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του να καλούνται να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις.

Η ετοιμότητα της ομάδας και οι πρώτες αναμετρήσεις

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός, Αντρέα Τρινκιέρι, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στη χθεσινή media day ότι «η ομάδα είναι έτοιμη για την επόμενη προπόνηση», όταν ρωτήθηκε για το επίπεδο ετοιμότητας του ΠΑΟΚ. Από σήμερα, η ομάδα επιστρέφει στο γήπεδο, ξεκινώντας την προετοιμασία της για τις πρώτες επίσημες εμφανίσεις.

Ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει αρχικά στο τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος», όπου την Παρασκευή, στις 17:15, θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο «T-Center», με τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΚΑΪ. Την επομένη, θα αγωνιστεί είτε εναντίον του Παναθηναϊκού, είτε εναντίον της Μπουργκ, ανάλογα με τα αποτελέσματα. Αμέσως μετά, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρόδο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής σεζόν.

Μαραθώνιος 29 αγώνων μέχρι τον Ιανουάριο

Από την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού του Eurocup και μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, ο ΠΑΟΚ έχει προγραμματισμένα συνολικά 29 παιχνίδια. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμένο, με τη μοναδική διακοπή να εντοπίζεται στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, λόγω των «παραθύρων» των εθνικών ομάδων. Αυτή η σύντομη παύση θα αποτελέσει τη μοναδική ανάπαυλα σε ένα απαιτητικό τετράμηνο.

Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, η νοκ-άουτ φάση του Eurocup, εφόσον ο ΠΑΟΚ εξασφαλίσει την πρόκρισή του, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει από τις 2 Φεβρουαρίου. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον κίνητρο και έναν στόχο για την ομάδα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

Το πρώτο κομμάτι της σεζόν περιλαμβάνει πλήθος αναμετρήσεων, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Οκτώβριος ξεκινάει με τον αγώνα Μύκονος – ΠΑΟΚ στις 3/10, ακολουθούμενο από το Μπόσνα Σαράγεβο – ΠΑΟΚ στις 6/10. Στις 10/10 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, ενώ στις 13/10 ταξιδεύει για το Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ. Άλλες αναμετρήσεις του Οκτωβρίου περιλαμβάνουν Κολοσσός – ΠΑΟΚ (17/10), ΠΑΟΚ – Ουλμ (21/10), ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (24/10), Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ (27/10) και Ηρακλής – ΠΑΟΚ (31/10).

Ο Νοέμβριος ξεκινάει με δύο εντός έδρας παιχνίδια: ΠΑΟΚ – Ρόμα στις 3/11 και ΠΑΟΚ – Βίκος Falcons στις 7/11. Στις 10/11 ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, ενώ στις 14/11 ακολουθεί το Καρδίτσα – ΠΑΟΚ. Στις 18/11 η ομάδα ταξιδεύει για το Μανρέσα – ΠΑΟΚ, ενώ ο μήνας κλείνει με τον εντός έδρας αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης στις 21/11.

Ο Δεκέμβριος περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις, ξεκινώντας με ΠΑΟΚ – Προμηθέας στις 5/12 και ΠΑΟΚ – Μπόσνα Σαράγεβο στις 8/12. Στις 13/12 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, ενώ στις 16/12 υποδέχεται τη Λιετκαμπέλις. Άλλες αναμετρήσεις του Δεκεμβρίου είναι Μαρούσι – ΠΑΟΚ (19/12), Ουλμ – ΠΑΟΚ (23/12), ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (27/12) και ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ (29/12).

Ο Ιανουάριος ξεκινάει με τον εντός έδρας αγώνα ΠΑΟΚ – Περιστέρι στις 3/1. Στις 6/1 ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για το Ρόμα – ΠΑΟΚ, ενώ στις 9/1 ακολουθεί το Προμηθέας – ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Ο μήνας και το πρώτο απαιτητικό κομμάτι της σεζόν κλείνουν με τους αγώνες ΠΑΟΚ – Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στις 13/1 και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στις 16/1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta