Αμφισβητείται το διδακτορικό της Ιωάννας Γάκα από «πανεπιστήμιο» της Χαβάης

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που δραστηριοποιείται στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο βιογραφικό της γιατρού, η οποία ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Αθηνών και ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής, φιγουράρει ένας τίτλος σπουδών στην «Κβαντική Ιατρική» από το «Πανεπιστήμιο της Χαβάης». Ωστόσο, αναζήτηση στα επίσημα μητρώα του δημόσιου πανεπιστημιακού συστήματος της πολιτείας δεν εντοπίζει τέτοιο πρόγραμμα σπουδών.

Το «Quantum University» και η φύση του

Η πραγματική προέλευση του τίτλου σπουδών της Ιωάννας Γάκα οδηγεί στο Quantum University, έναν ιδιωτικό, μη διαπιστευμένο οργανισμό με έδρα τη Χαβάη. Το συγκεκριμένο ίδρυμα εκδίδει δικά του πτυχία στον τομέα της ολιστικής και εναλλακτικής ιατρικής, προσφέροντας τα προγράμματά του αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η περιγραφή του ιδρύματος κάνει λόγο για μια «βιομηχανία αμφιλεγόμενων τίτλων σπουδών», με πτυχία-εξπρές και φοιτητές που χαρακτηρίζονται ως «ολογράμματα», ενώ περιλαμβάνει και αποποίηση ευθύνης για την αναγνώριση των τίτλων του.

Σπουδές «εξπρές» και χαλαρές απαιτήσεις

Η φοίτηση στο Quantum University διαφέρει σημαντικά από την καθιερωμένη ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Για την εισαγωγή στα προγράμματά του απαιτείται μόνο απολυτήριο λυκείου και γνώση αγγλικών, χωρίς να ζητείται προηγούμενη επιστημονική κατάρτιση από τους υποψήφιους «φοιτητές».

Οι σπουδές διεξάγονται με μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, ενώ οι εξετάσεις είναι ανοιχτών βιβλίων. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης εντός 12 ωρών σε περίπτωση αποτυχίας, γεγονός που υπογραμμίζει την ευελιξία και την ταχύτητα των προσφερόμενων τίτλων.

Διάρκεια και κόστος των προγραμμάτων

Οι χρόνοι ολοκλήρωσης των σπουδών στο Quantum University είναι ιδιαίτερα σύντομοι. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις έναν χρόνο, με εβδομαδιαία μελέτη 10 έως 20 ωρών. Αντίστοιχα, ένα μεταπτυχιακό απαιτεί μισό έως ένα έτος φοίτησης, ενώ ένα διδακτορικό ολοκληρώνεται σε μόλις 12 μήνες.

Το ίδρυμα προσφέρει και «πακέτα» τίτλων. Έγγραφα του 2018 αναφέρουν ότι το κόστος για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου στη Συνδυαστική Ιατρική ανερχόταν στα 17.975 δολάρια. Οι απόφοιτοι, σύμφωνα με το ίδρυμα, λαμβάνουν «επαγγελματική αναγνώριση και σεβασμό των συναδέλφων», αποκαλούμενοι ως «Διδάκτωρ» και αποδεικνύοντας ότι αποτελούν «αυθεντία στον τομέα σπουδών τους».

Ο Γκρεγκ Μπρέιντεν και οι ψευδοεπιστημονικές θεωρίες

Στο διδακτικό προσωπικό του Quantum University συγκαταλέγεται ο Γκρεγκ Μπρέιντεν, συγγραφέας του βιβλίου «The God Code». Στο έργο του, ο Μπρέιντεν αναπτύσσει τη θεωρία ότι το DNA μας περιέχει ένα αρχαίο μήνυμα, το οποίο μεταφράζεται ως το όνομα του Θεού.

Ο Μπρέιντεν ισχυρίζεται ότι η μετατροπή των χημικών στοιχείων του DNA, όπως το υδρογόνο, το άζωτο, το οξυγόνο και ο άνθρακας, με βάση το αρχαίο εβραϊκό αλφάβητο, σχηματίζει τη φράση «Ο Θεός αιώνιος μέσα στο σώμα». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα μπορούν να μεταβάλλουν τη φυσική δομή του DNA, με τα θετικά συναισθήματα (όπως η αγάπη και η συμπόνοια) να χαλαρώνουν και να διευρύνουν τους κλώνους του, ενώ τα αρνητικά (όπως ο θυμός και το στρες) να τους συστέλλουν. Η επιστημονική κοινότητα κατατάσσει τον Γκρεγκ Μπρέιντεν στους ψευδοεπιστήμονες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis