Οι γονείς και ο αδελφός της Φραντζέσκας Μπέζα, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, κατέθεσαν σήμερα, Τρίτη (15/09), στην πολύκροτη δίκη για την υπόθεση. Η κατάθεση των συγγενών της άτυχης νέας αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δικαστικής διαδικασίας, με την οικογένεια να εκφράζει την οδύνη και τα ερωτήματά της ενώπιον του δικαστηρίου.

Η κατάθεση του πατέρα και οι άδειες θέσεις

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε πρώτος ο πατέρας της Φραντζέσκας, Δημήτρης Μπέζας. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο κ. Μπέζας στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα σημείο που του προκάλεσε απογοήτευση: την απουσία πολλών εκ των κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μπέζας παρατήρησε ότι αρκετές από τις θέσεις των 36 κατηγορουμένων παρέμεναν άδειες. «Είναι απογοητευτικό να βλέπεις τόσες καρέκλες άδειες» δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας έτσι το συναίσθημά του για την εικόνα που αντίκρισε στο δικαστήριο.

Οι παραλείψεις και η ευθύνη

Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο πατέρας της Φραντζέσκας Μπέζα αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στην καταστροφή που υπέστη η ζωή του παιδιού του, αλλά και των υπολοίπων θυμάτων της τραγωδίας. Ο κ. Μπέζας έκανε λόγο για τη δικογραφία που παραδόθηκε στην οικογένεια, περιγράφοντάς την ως έναν ογκώδη τόμο.

Ωστόσο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το περιεχόμενό της. «Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Δεν αναφέρεται ούτε ποιος σκοτώθηκε, ούτε για ποιο λόγο. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Ήταν επακόλουθο παραλείψεων» υπογράμμισε. Ο Δημήτρης Μπέζας τόνισε με σαφήνεια ότι το τραγικό γεγονός «δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Ήταν επακόλουθο παραλείψεων».

Η ελπίδα για το μέλλον και η «βεντάλια» των κατηγορουμένων

Ο Δημήτρης Μπέζας, πέρα από την έκφραση της οδύνης του, διατύπωσε και μια ελπίδα για το μέλλον. «Όσοι έχουν θέσεις ευθύνης να χάσουν τον ύπνο τους μη γίνει στραβή. Να σκέφτονται αυτοί που είναι ζωντανοί να μην έχουν την ίδια μοίρα» δήλωσε, στέλνοντας ένα μήνυμα προς τους υπεύθυνους.

Απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου του, κ. Αντώνη Ψαρόπουλου, σχετικά με το εύρος των κατηγορουμένων, ο πατέρας της Φραντζέσκας εξέπρασε την άποψή του. «Στα μάτια μου η βεντάλια θα έπρεπε να είναι πιο απλωμένη» απάντησε, υπονοώντας ότι ο κύκλος των προσώπων που φέρουν ευθύνη θα έπρεπε να είναι ευρύτερος.

Τα ερωτήματα του αδελφού για την πυρόσφαιρα

Μετά την κατάθεση του πατέρα, στο βήμα ανέβηκε ο αδελφός της θανούσης, Νικόλαος-Ανδρέας Μπέζας. Ο ίδιος ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνηθεί επιστημονικά τι ακριβώς συνέβη στην αδελφή του κατά τα τελευταία λεπτά της ζωής της, αναζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα σημεία.

Ο Νικόλαος-Ανδρέας Μπέζας έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την πυρόσφαιρα, ένα στοιχείο που θεωρεί σημαντικό για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. «Γιατί δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα στην δικογραφία; Γιατί η αδελφή μου πέθανε από την φωτιά;» ρώτησε, επισημαίνοντας την απουσία αυτού του στοιχείου από τα επίσημα έγγραφα.

Η δικογραφία και τα σημαντικά στοιχεία

Ο αδελφός της Φραντζέσκας Μπέζας ολοκλήρωσε την κατάθεσή του εκφράζοντας τις σοβαρές του επιφυλάξεις σχετικά με την πληρότητα της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την τραγωδία των Τεμπών.

«Η δικογραφία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά στοιχεία» δήλωσε ο Νικόλαος-Ανδρέας Μπέζας. Με αυτή τη δήλωση, υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι υπάρχουν κρίσιμα κενά και αναπάντητα ερωτήματα στην επίσημη έρευνα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Reader