Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό της Θεσσαλονίκης την 15η Σεπτεμβρίου 2026, όταν ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός άνδρα στα νερά του Θερμαϊκού. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε άμεσα επιχείρηση για την ανάσυρσή του, με τον άνδρα να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό.

Ο εντοπισμός στον Θερμαϊκό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου 2026, σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό της Θεσσαλονίκης, έπειτα από ενημέρωση για την ύπαρξη ενός άνδρα στα νερά του Θερμαϊκού. Ο άνδρας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για εντοπισμό του άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας, στην ίδια θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου. Αμέσως μετά τον εντοπισμό, κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσυρση του ατόμου από τη θάλασσα.

Η ανάσυρση και η διακομιδή στο νοσοκομείο

Ο άνδρας, του οποίου τα λοιπά στοιχεία παραμένουν άγνωστα, ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του Θερμαϊκού. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος του Ποσειδωνίου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Μετά την ανάσυρσή του, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης. Εκεί, οι ιατροί επιβεβαίωσαν και διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η προανάκριση και οι ενέργειες των αρχών

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να ρίξουν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του άνδρα.

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, με στόχο να διακριβωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες που προκάλεσαν τον θάνατο του αγνώστου άνδρα.

Αγνωστα στοιχεία ταυτότητας

Μέχρι και αυτή τη στιγμή, τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός από τον Θερμαϊκό παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να τον ταυτοποιήσουν, γεγονός που περιπλέκει την περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος.

Οι προσπάθειες για την αναγνώριση του θύματος συνεχίζονται, καθώς η ταυτοποίηση θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του και την ενημέρωση των οικείων του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader