Η efood και το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την εκπλήρωση ευχών

Η εταιρεία efood, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συνεχίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά την συνεργασία της με τον οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδος. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Love Delivered» της efood, το οποίο έχει ως κεντρικό του άξονα την προσφορά στην κοινωνία.

Ο βασικός στόχος αυτής της κοινής προσπάθειας είναι να συμβάλει ενεργά στην εκπλήρωση ευχών παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, επιδιώκεται η παροχή δύναμης και χαράς σε αυτά τα παιδιά, καθώς και στις οικογένειές τους, προσφέροντας τους στιγμές ελπίδας και αισιοδοξίας.

Το πρόγραμμα «Love Delivered» και η δεύτερη χρονιά συνεργασίας

Το efood, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Love Delivered», επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ουσιαστική κοινωνική προσφορά. Για δεύτερη χρονιά, η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με το Make-A-Wish Ελλάδος, έναν οργανισμό με σημαντικό έργο στον τομέα της παιδικής υγείας.

Η συνεργασία αυτή έχει ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση του έργου του Make-A-Wish Ελλάδος και την εκπλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ευχών παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της efood να αξιοποιεί τη δύναμη της κοινότητάς της για να στηρίζει ανθρώπους και οργανισμούς που κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Ο «Χρυσός Σεπτέμβρης» και η πρόσκληση στους χρήστες

Με αφορμή τον «Χρυσό Σεπτέμβρη», ο οποίος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας, το efood απευθύνει πρόσκληση στους χρήστες της πλατφόρμας του να γίνουν μέρος αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Η συμμετοχή τους κρίνεται καθοριστική για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν το ποσό που επιθυμούν με δύο απλούς τρόπους. Είτε μέσω ενός ειδικού banner που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής του efood, είτε προσθέτοντας ένα συμβολικό ποσό του 1€ κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους. Κάθε προσφορά, ανεξαρτήτως ύψους, συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση του έργου του Make-A-Wish Ελλάδος.

Η συμβολή των χρηστών και ο αντίκτυπος της προσφοράς

Η περσινή συνεργασία μεταξύ του efood και του Make-A-Wish Ελλάδος απέδειξε περίτρανα τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Χάρη στην ενεργή συμμετοχή των χρηστών της πλατφόρμας, εκπληρώθηκε μία παιδική ευχή, φέρνοντας χαρά και ελπίδα σε ένα παιδί και την οικογένειά του.

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει πως ακόμη και μία φαινομενικά μικρή πράξη προσφοράς μπορεί να έχει έναν μεγάλο και ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών που το έχουν ανάγκη. Φέτος, το efood και το Make-A-Wish Ελλάδος επιστρέφουν με τον ίδιο στόχο, επιδιώκοντας να κάνουν τη διαφορά για ακόμη περισσότερα παιδιά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας τους αξέχαστες στιγμές.

Το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος

Ο οργανισμός Make-A-Wish Ελλάδος επιτελεί ένα σπουδαίο έργο, εκπληρώνοντας ευχές παιδιών ηλικίας 3 έως 17 ετών, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Μέσα από την υλοποίηση αυτών των ευχών, ο οργανισμός προσφέρει στα παιδιά και τις οικογένειές τους πολύτιμη δύναμη, ανεκτίμητη χαρά και την απαραίτητη ελπίδα για το μέλλον.

Μία ευχή δεν είναι απλώς μία επιθυμία, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος του θεραπευτικού ταξιδιού ενός παιδιού. Η εκπλήρωση της ευχής δίνει στο παιδί την απαραίτητη ψυχική δύναμη να συνεχίσει να ονειρεύεται, να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και να βρίσκει το κουράγιο να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ασθένειάς του.

Η δέσμευση της efood για κοινωνική προσφορά

Με τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας, η efood ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή της για ουσιαστική κοινωνική προσφορά. Το πρόγραμμα «Love Delivered» αποτελεί τον βασικό πυλώνα αυτής της δέσμευσης, μέσω του οποίου η εταιρεία επιδιώκει να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Μέσα από το «Love Delivered», η efood συνεχίζει να αξιοποιεί αποτελεσματικά τη δύναμη της μεγάλης κοινότητάς της, τόσο των χρηστών όσο και των συνεργατών της. Στόχος είναι η διαρκής στήριξη ανθρώπων και οργανισμών που με το έργο τους κάνουν μια πραγματική διαφορά, προσφέροντας ελπίδα και χαρά σε όσους το έχουν ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta