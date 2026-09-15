Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την επέκταση των κυρώσεων σε βάρος του Νίκου Μαζιώτη, απαγορεύοντάς του την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές του Δομοκού, όπου κρατούνταν για 14 χρόνια. Ο Νίκος Μαζιώτης είχε καταδικαστεί για τη δράση του ως ηγέτης του «Επαναστατικού Αγώνα».

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η αμερικανική κυβέρνηση, μέσω του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον Νίκο Μαζιώτη. Σε ανάρτηση που έγινε στην πλατφόρμα Χ, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις. Η ανακοίνωση αυτή καθιστά σαφές ότι ο Μαζιώτης δεν είναι ευπρόσδεκτος στη χώρα.

Στην ίδια ανάρτηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης πρόκειται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών μας για τις θεωρήσεις εισόδου που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας».

Η νέα πολιτική περιορισμού θεωρήσεων

Η απόφαση για την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη στις ΗΠΑ συνδέεται άμεσα με μια νέα πολιτική περιορισμού θεωρήσεων. Αυτή η πολιτική είχε ανακοινωθεί στις 16 Ιουλίου από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στόχος της είναι να περιορίσει την είσοδο σε αλλοδαπούς που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχουν ή υποστηρίζουν ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η νέα αυτή πολιτική αποτελεί ένα πλαίσιο μέσω του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να ενισχύσουν την ασφάλειά τους, απαγορεύοντας την είσοδο σε άτομα που θεωρούνται ότι συνδέονται με πράξεις βίας και τρομοκρατίας. Η περίπτωση του Νίκου Μαζιώτη εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που έχουν ληφθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές του Δομοκού, ολοκληρώνοντας μια περίοδο κράτησης που διήρκεσε 14 χρόνια. Η αποφυλάκισή του έλαβε χώρα την ημέρα που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε την ανακοίνωσή του σχετικά με την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ. Ο Μαζιώτης είχε καταδικαστεί για τη δράση του ως ηγέτης της οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας».

Η οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας» περιγράφεται από τις ΗΠΑ ως μια ελληνική ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οργάνωση αυτή διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας, στρεφόμενη τόσο εναντίον Ελλήνων όσο και εναντίον Αμερικανών πολιτών.

Το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων

Η σημερινή απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ένα διαφορετικό μέτρο σε σχέση με το καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων στο οποίο υπάγεται ήδη ο Νίκος Μαζιώτης. Ο Μαζιώτης είχε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς κυρώσεων για την παγκόσμια τρομοκρατία, όταν τον Απρίλιο του 2015 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον χαρακτήρισε «Specially Designated Global Terrorist» (SDGT).

Ο χαρακτηρισμός SDGT συνεπάγεται μια σειρά από περιορισμούς και συνέπειες. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη δέσμευση τυχόν περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, απαγορεύονται οι συναλλαγές Αμερικανών πολιτών και οντοτήτων με τον Νίκο Μαζιώτη, ενισχύοντας το πλαίσιο των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί εις βάρος του από την αμερικανική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Reader