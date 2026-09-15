Ο Ιωάννης Λύρας διαχωρίζει τη θέση του από τη διοίκηση του ΙΣΑ για τον έλεγχο των ιατρών

Σαφείς αποστάσεις από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πήρε το πρωί της Τρίτης (15/9) ο πλαστικός χειρουργός και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Ιωάννης Λύρας. Ο κ. Λύρας δήλωσε ρητά ότι διαχωρίζει τη θέση του, τονίζοντας παράλληλα ότι «στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ελέγχουμε τις υποθέσεις που αποστέλλονται» και διευκρινίζοντας ότι «οι φάκελοι δεν έρχονται σε εμάς με δική μας επιλογή». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο OPEN, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και στο πλαίσιο της συζήτησης για την αισθητική ιατρική και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο.

Ο διαχωρισμός θέσης και οι αιχμές για το εμπόριο στην επιστήμη

Ο Ιωάννης Λύρας υπογράμμισε τον πλήρη διαχωρισμό της θέσης του από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ειδικότερα, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός άφησε ξεκάθαρες αιχμές, αναφέροντας πως «μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό αν η Πολιτεία αποφασίσει να αφαιρέσει το εμπόριο από την επιστήμη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ένας νόμος που επιτρέπει σε έναν επιχειρηματία να κατέχει ένα ιατρείο, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο της διαφήμισης του επιχειρηματία. Ο κ. Λύρας τόνισε ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί προβλήματα στον αποτελεσματικό έλεγχο.

Ο ρόλος και η ανεξαρτησία του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Ο κ. Λύρας διευκρίνισε τον ρόλο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει. Όπως ανέφερε, το Συμβούλιο ελέγχει αποκλειστικά τις υποθέσεις που του αποστέλλονται, χωρίς να έχει τη δυνατότητα επιλογής των φακέλων που εξετάζει. «Οι φάκελοι δεν έρχονται σε εμάς με δική μας επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο πλαστικός χειρουργός επεσήμανε ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί ανεξάρτητα από τη διοίκηση του ΙΣΑ. «Ως Συμβούλιο Πειθαρχικό είμαστε ανεξάρτητοι από τη διοίκηση, δεν ελεγχόμαστε», τόνισε, υπογραμμίζοντας την αυτονομία των αποφάσεών του.

Η πολυνομία και ο έλεγχος των ιατρών

Ο Ιωάννης Λύρας εξέφρασε την ικανοποίησή του που δεν έχει διοικητικό ρόλο στον Ιατρικό Σύλλογο, λόγω της «πολυνομίας που υπάρχει». Όπως εξήγησε, «αν είμαι στο ΔΣ θα αναγκαστώ να ακολουθήσω μια πολυνομία που δεν είναι καθόλου λειτουργική».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο έργο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο των ιατρών. Ωστόσο, έθεσε το ερώτημα «αν είναι δυνατόν να ελέγξει ο γιατρός τον γιατρό, όπως πρέπει», υπονοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από το υφιστάμενο σύστημα.

Τιμωρίες και παραβάσεις του νόμου του Ιπποκράτη

Σχετικά με τις υποθέσεις που έχουν φτάσει στο Εξεταστικό Συμβούλιο, ο κ. Λύρας δήλωσε ότι «ό, τι έχει έρθει σε εμένα, στο Εξεταστικό Συμβούλιο και με τον προηγούμενο πρόεδρο, μπορέσαμε και τεκμηριώσαμε όλες τις τιμωρίες που δώσαμε σε όλους τους γιατρούς, οι οποίοι παρέβησαν τον Νόμο του Ιπποκράτη». Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως αυτή που αναφέρθηκε, πιθανώς εννοώντας την υπόθεση Μαζωνάκη.

Οι τιμωρίες αυτές, όπως διευκρίνισε, δόθηκαν με τεκμηριωμένο φάκελο και αιτιολογημένη απόφαση, και περιλάμβαναν την αφαίρεση αδειών, την επιβολή προστίμων και την πραγματοποίηση επιπλήξεων σε παραβάτες ιατρούς.

Φάκελοι που δεν φτάνουν και η επισήμανση στη διοίκηση

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν υποθέσεις που δεν έχουν φτάσει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο πλαστικός χειρουργός απάντησε πως «ό, τι έχει έρθει στο Πειθαρχικό και αφορά σε τέτοια περίπτωση έχει τιμωρηθεί». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η διοίκηση μπορεί να μην έχει στείλει κάποιες περιπτώσεις στο Πειθαρχικό».

Ο κ. Λύρας επανέλαβε τον διαχωρισμό της θέσης του από τη διοίκηση και τόνισε ότι το Συμβούλιο ελέγχει μόνο το υλικό που του αποστέλλεται. Μάλιστα, ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί φάκελοι που θα έπρεπε να είχαν έρθει στο Πειθαρχικό και για τους οποίους επιστήθηκε η προσοχή στη διοίκηση, με σκοπό να τους επιστρέψουν σωστά για εξέταση.

Τέλος, ο κ. Λύρας υποστήριξε ότι το Μητρώο Πιστοποιημένων Ιατρείων και το app για το οποίο μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης αποτελούν επίσης μέρος της ευρύτερης συζήτησης για τον κλάδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki