Αλλαγές στην ηγεσία του προγράμματος κινητήρων της Honda στη Formula 1

Η Honda προχωρά σε σημαντικές αλλαγές μεγαλοστελεχών στο εργοστάσιό της που είναι υπεύθυνο για την εξέλιξη και κατασκευή κινητήρων για την Aston Martin στη Formula 1. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης του αγωνιστικού της τμήματος, η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τετσούσι Κακούντα από τη θέση του επικεφαλής εξέλιξης της μονάδας ισχύος της Formula 1. Τον ρόλο του θα αναλάβει από τις αρχές Οκτωβρίου ο Γιοϊτσίρο Φουκάο, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής. Η Honda περιγράφει αυτή την κίνηση ως μια «προγραμματισμένη μετάβαση», αν και η χρονική της στιγμή αναπόφευκτα συνδέεται με την τρέχουσα αγωνιστική εικόνα της Aston Martin.

Η αλλαγή στην ηγεσία

Ο Τετσούσι Κακούντα, ο οποίος ηγήθηκε της εξέλιξης της νέας μονάδας ισχύος της Honda για τους τεχνικούς κανονισμούς του 2026, αποχωρεί από τη θέση του. Ο διάδοχός του, Γιοϊτσίρο Φουκάο, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα από τις αρχές του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Ο κ. Φουκάο διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, καθώς έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια στο αγωνιστικό πρόγραμμα του κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει αναλάβει διαφορετικούς ρόλους τόσο στη Formula 1 όσο και στο MotoGP, φέρνοντας μαζί του μια σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα.

Οι στόχοι της Honda για το μέλλον

Σε ανακοίνωσή της, η Honda εξήγησε ότι επιλέγει να εφαρμόσει τη νέα οργανωτική δομή από νωρίς. Η εταιρεία έχει στραμμένη την προσοχή της όχι μόνο στη συνέχεια της φετινής χρονιάς, αλλά και στις αλλαγές των κανονισμών που αναμένονται από το 2027.

Η ιαπωνική εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου εξέλιξης και στην κατασκευή μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής μονάδας ισχύος. Αυτός ο στόχος τίθεται μετά την εισαγωγή των νέων κανονισμών το 2026 και ενόψει των περαιτέρω αλλαγών που αναμένονται από το 2027.

Η πορεία της Aston Martin στην τρέχουσα σεζόν

Η παρθενική σεζόν της αποκλειστικής συνεργασίας ανάμεσα στη Honda και την Aston Martin δεν έχει εξελιχθεί σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες. Η ομάδα έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής μόλις τρεις βαθμούς στη βαθμολογία των κατασκευαστών.

Με αυτή την επίδοση, η Aston Martin βρίσκεται μπροστά μόνο από τη νεοσύστατη Cadillac στη βαθμολογία των κατασκευαστών, γεγονός που υπογραμμίζει τη δύσκολη αγωνιστική εικόνα της ομάδας κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Προβληματισμοί και προκλήσεις

Οι αναβαθμίσεις που παρουσιάστηκαν τόσο στο πλαίσιο όσο και στη μονάδα ισχύος, πριν και μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, προσέφεραν ορισμένες ενδείξεις προόδου. Ωστόσο, αυτές οι βελτιώσεις δεν κατάφεραν να αλλάξουν ουσιαστικά την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Η λειτουργία και η οδηγική συμπεριφορά της μονάδας ισχύος εξακολουθούν να αποτελούν βασικές πηγές προβληματισμού για την ομάδα. Ο επικεφαλής πίστας της Aston Martin, Μάικ Κρακ, παραδέχθηκε ότι η βελτίωση μιας μονάδας ισχύος απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με την εξέλιξη του πλαισίου. Ο ίδιος δήλωσε: «Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από την αρχή της συνεργασίας και η πρόοδος είναι σταθερή. Βέβαια, για κανέναν η πρόοδος δεν είναι ποτέ αρκετά γρήγορη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta