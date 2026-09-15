Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον δράστη να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου

Εμπρηστική επίθεση με στόχο το αυτοκίνητο αντιδημάρχου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου 2026, στου Ζωγράφου. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές σε οχήματα και την είσοδο του κτιρίου. Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως τη στιγμή που ο δράστης προσεγγίζει το σημείο και βάζει φωτιά, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η εμπρηστική επίθεση καρέ-καρέ

Στα πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα, καταγράφεται καρέ-καρέ η εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Ο δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, πλησιάζει την πολυκατοικία στου Ζωγράφου, κρατώντας ένα μπουκάλι βενζίνης με πανί. Τη στιγμή που ξεκινά να βάζει φωτιά στον εμπρηστικό μηχανισμό, ένας άνδρας περνά τυχαία από πίσω του. Ο δράστης διατηρεί την ψυχραιμία του και συνεχίζει την ενέργειά του, κατεβάζοντας το μπουκάλι ακόμα πιο χαμηλά για να μην φανεί προς τον δρόμο.

Εν τέλει, βάζει φωτιά και το αφήνει κάτω από το αυτοκίνητο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, έχει ξεσπάσει φωτιά. Οι φλόγες ξέσπασαν τόσο γρήγορα και βίαια που ούτε ο ίδιος ο δράστης πρόλαβε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το σημείο. Στα επόμενα δευτερόλεπτα, φαίνεται να αποτραβιέται και να χάνεται από το πλάνο, στην προσπάθειά του να γλιτώσει από τις φλόγες.

Εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα και πολυκατοικία

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από την εμπρηστική επίθεση είναι ανυπολόγιστες, όπως φαίνεται και από τα πλάνα. Το όχημα του αντιδημάρχου καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από τη φωτιά υπέστησαν φθορές και δύο μηχανές που βρίσκονταν σταθμευμένες ακριβώς απέναντι από το αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά δεν περιορίστηκε μόνο στα οχήματα, καθώς οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Πέρα από την καταστροφή του αυτοκινήτου και τις φθορές στις δύο μηχανές, ο αντιδήμαρχος κατήγγειλε μεγάλες ζημιές σε μονάδες κλιματισμού, τέντες, πλακάκια, παράθυρα, ρολόγια της ΔΕΗ και την πόρτα των ρολογιών. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την έκταση της καταστροφής που προκλήθηκε από το συμβάν.

Η δράση των δραστών και τα ίχνη τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νεαρά άτομα έφτασαν στο σημείο της επίθεσης λίγο μετά τις 22:15, προερχόμενα από την οδό Κονίτσης. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι οι δράστες ήταν δύο, με τον έναν να έχει τον ρόλο του τσιλιαδόρου και τον άλλον να αναλαμβάνει να βάλει τη φωτιά. Συγκεκριμένα, ο ένας από τους δύο παρέμεινε στη γωνία, ενώ ο δεύτερος πλησίασε τα σταθμευμένα οχήματα και άφησε ένα μπιτόνι και ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη.

Οι δράστες άφησαν πίσω τους στοιχεία στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Ο αντιδήμαρχος, ο οποίος έπεσε θύμα της επίθεσης, γνωστοποίησε πως οι δράστες έχουν αφήσει ίχνη και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι ο δράστης άφησε πίσω του στοιχεία.

Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των υπόπτων

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών νεαρής ηλικίας που φέρονται να εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άτομα ηλικίας 22 και 25 ετών, για τα οποία υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο του συμβάντος.

Τόσο οι μαρτυρίες των αυτοπτών, όσο και το βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση, καθώς και άλλα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία στις αρχές. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται καθοριστικά για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι.

Η αντίδραση του αντιδημάρχου

Ο αντιδήμαρχος, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι του την ώρα της επίθεσης, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά αμέσως. Επιχείρησε να βγει από την πολυκατοικία, ωστόσο η κατάσταση στην είσοδο είχε καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της έντασης της φωτιάς και των πυκνών καπνών που είχαν κατακλύσει τον χώρο.

Αμέσως μετά την διαπίστωση του συμβάντος, ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis