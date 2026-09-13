Να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη ζητά από τους ασθενείς ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Ανδρέας Φουστάνος. Σε συνέντευξή του, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε πως «δεν μπορεί να μπλέκουν το lifestyle με την ιατρική» και έκανε λόγο για ανεξέλεγκτη ιατρική πληροφόρηση στο διαδίκτυο, η οποία μπορεί να παρασύρει τους πολίτες σε επιλογές που εγκυμονούν κινδύνους.

Προσοχή στις ιατρικές πράξεις και την παραπληροφόρηση

Ο Ανδρέας Φουστάνος, μιλώντας στο ERTNews, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν γιατροί που τηρούν τους επιστημονικούς κανόνες και τα ιατρικά πρωτόκολλα, αλλά και κάποιοι που τους παραβαίνουν. Υπογράμμισε ότι η ευθύνη του ασθενούς είναι να αναζητά τον κατάλληλο γιατρό πριν από οποιαδήποτε θεραπεία ή ιατρική παρέμβαση.

«Ο ασθενής πρέπει πριν κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη να ψάχνει και να βρίσκει τον κατάλληλο γιατρό» είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ενημέρωσης των πολιτών. Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ προειδοποίησε για την παρουσίαση «νέων μεθόδων» ως θαυματουργών λύσεων.

Ο ρόλος του διαδικτύου και η ευθύνη των πολιτών

Ο Ανδρέας Φουστάνος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πληροφόρηση που διακινείται μέσω του διαδικτύου, χαρακτηρίζοντάς την σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη. Όπως δήλωσε, η δυνατότητα οποιουδήποτε να δημοσιεύει και να προβάλλει ιατρικές απόψεις χωρίς ουσιαστικό έλεγχο μπορεί να οδηγήσει σε παραπληροφόρηση.

Αυτή η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει ασθενείς που δεν διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική γνώση για να αξιολογήσουν όσα διαβάζουν, οδηγώντας τους σε επιλογές που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για την υγεία τους.

Ανάγκη για μέτρα και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας

Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ υποστήριξε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της παραπλανητικής ιατρικής πληροφόρησης στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο υφιστάμενος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας είναι παλαιός και δεν έχει προσαρμοστεί επαρκώς στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το διαδίκτυο.

Η πειθαρχική διαδικασία και οι αρμοδιότητες του ΙΣΑ

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κ. Φουστάνος εξήγησε ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα εξετάσει την υπόθεση όταν αυτή παραπεμφθεί σε αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν λόγοι επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων. Διευκρίνισε ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική διερεύνηση.

Η υπόθεση, όπως εξήγησε, περνά πρώτα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις πειθαρχικού παραπτώματος, προωθείται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κώδικα, καθώς το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επιβάλει ούτε μεγαλύτερη ούτε μικρότερη ποινή από αυτή που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για κάθε παράπτωμα.

Τέλος, ο Ανδρέας Φουστάνος αναφέρθηκε και στον ρόλο του Ιατρικού Συλλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΙΣΑ δεν έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας κάθε ιατρείου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr