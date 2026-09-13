Χανιά: Χειροπέδες σε 16χρονο για πλαστογραφία και στη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας

Σε συλλήψεις οδηγήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά ένας 16χρονος ανήλικος, η 39χρονη μητέρα του, καθώς και ο υπεύθυνος νυχτερινού καταστήματος, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. Ο 16χρονος συνελήφθη για πλαστογραφία, καθώς είχε παραποιήσει τα στοιχεία του για να μπορέσει να πιει αλκοόλ, ενώ η μητέρα του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συντονισμένη επιχείρηση στα Χανιά

Η αστυνομία πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση το βράδυ του Σαββάτου σε νυχτερινά μαγαζιά των Χανίων. Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποτροπή του φαινομένου της μέθης ανηλίκων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων από τις επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εισήλθαν σε ένα από τα καταστήματα. Εκεί, εντόπισαν έναν 16χρονο ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να έχει περιέλθει σε κατάσταση μέθης. Η παρουσία του ανηλίκου και η κατανάλωση αλκοόλ οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα από τις αρχές.

Η σύλληψη του υπευθύνου του καταστήματος

Αρχικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου της επιχείρησης. Η σύλληψη έγινε καθώς διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος είχε προμηθεύσει με αλκοόλ τον ανήλικο, παραβιάζοντας τους σχετικούς κανονισμούς. Ωστόσο, η έρευνα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

Το πλαστό έγγραφο ταυτότητας

Στην πορεία της αστυνομικής έρευνας, αποκαλύφθηκε ότι ο 16χρονος είχε επιδείξει στον υπεύθυνο του καταστήματος ένα πλαστό έγγραφο ταυτότητας. Το έγγραφο αυτό είχε δημιουργηθεί μέσω της πλατφόρμας gov.gr και είχε παραποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζει τον ανήλικο ως ενήλικα.

Συγκεκριμένα, στην ημερομηνία γέννησης που αναγραφόταν στο πλαστό έγγραφο, ο 16χρονος παρουσιαζόταν με στοιχεία που τον καθιστούσαν ενήλικα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ανήλικος προσπάθησε να παρακάμψει τους νόμιμους περιορισμούς στην κατανάλωση αλκοόλ.

Συλλήψεις για πλαστογραφία και παραμέληση εποπτείας

Μετά την αποκάλυψη της χρήσης του πλαστού εγγράφου, ο 16χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Εκεί, συνελήφθη με την κατηγορία της πλαστογραφίας. Μαζί του οδηγήθηκε στο τμήμα και η 39χρονη μητέρα του, η οποία επίσης συνελήφθη.

Η μητέρα του ανηλίκου αντιμετωπίζει την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Και οι τρεις συλληφθέντες – ο 16χρονος, η 39χρονη μητέρα του και ο υπεύθυνος του νυχτερινού καταστήματος – αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες για τις πράξεις τους.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr