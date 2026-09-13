Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών χαρακτηρίζει «ανυπόστατους» τους όρους «κβαντική ιατρική» και «κβαντική θεραπεία»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που έχει ανακύψει σχετικά με την «κβαντική ιατρική» και την «κβαντική θεραπεία», επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το επιστημονικό πλαίσιο γύρω από αυτούς τους όρους. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση χαρακτηρίζει τους εν λόγω όρους «ανυπόστατους», υπογραμμίζοντας ότι η χρήση εννοιών της κβαντικής φυσικής σε θεραπευτικές πρακτικές χωρίς αναγνωρισμένα επιστημονικά δεδομένα δεν συνιστά κλάδο της σύγχρονης ιατρικής.

Ανυπόστατοι όροι και επιστημονική βάση

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ξεκαθαρίζει ότι η κβαντική φυσική αποτελεί ένα σαφώς ορισμένο και αυστηρά τεκμηριωμένο επιστημονικό πεδίο. Ωστόσο, τονίζει ότι αυτό το πεδίο δεν πρέπει να συγχέεται με θεραπευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν τον όρο «κβαντικό» χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχη επιστημονική βάση.

Οι όροι «κβαντική ιατρική» και «κβαντική θεραπεία» δεν αναγνωρίζονται ως επιστημονικές έννοιες με το περιεχόμενο που συχνά τους αποδίδεται στον χώρο των εναλλακτικών θεραπειών. Η ΕΕΦ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να διαχωρίσει την πραγματική εφαρμογή της κβαντικής φυσικής σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς από ισχυρισμούς που παρουσιάζονται ως ιατρικές πρακτικές.

Το πλαίσιο της παρέμβασης

Η παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται στον απόηχο της έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, καθώς και δημόσιες αναφορές για ακαδημαϊκό τίτλο στην αποκαλούμενη «Κβαντική Ιατρική».

Η Ένωση με την τοποθέτησή της προσπαθεί να αποσαφηνίσει το τοπίο, τονίζοντας την ανάγκη για επιστημονική τεκμηρίωση σε κάθε θεραπευτική μέθοδο και ακαδημαϊκό τίτλο.

Τίτλοι σπουδών από τη Χαβάη

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών κάνει ειδική αναφορά σε τίτλους σπουδών που αποδίδονται από ένα ίδρυμα στη Χαβάη, το οποίο χρησιμοποιεί την ονομασία «Quantum University». Σύμφωνα με την ΕΕΦ, οι συγκεκριμένοι τίτλοι δεν αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά πτυχία, αντίστοιχα με εκείνα που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.

Η θέση του Πανεπιστημίου McGill

Για την ενίσχυση της θέσης της, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επικαλείται και σχετική τοποθέτηση του Πανεπιστημίου McGill του Καναδά. Σύμφωνα με αυτήν την τοποθέτηση, πρόκειται για περίπτωση όπου «γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών».

Αυτή η αναφορά εντάσσεται στην προσπάθεια της Ένωσης να υπογραμμίσει ότι η απλή χρήση επιστημονικής ορολογίας δεν είναι επαρκής για να προσδώσει επιστημονική εγκυρότητα σε μια θεραπευτική μέθοδο ή σε έναν τίτλο σπουδών, αν δεν υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση και αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr