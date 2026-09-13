Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Κολωνού, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό ενός 49χρονου μοτοσικλετιστή. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα του. Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Το χρονικό της σφοδρής σύγκρουσης

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, οι δρόμοι του Κολωνού έγιναν το σκηνικό ενός σοβαρού τροχαίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ενεπλάκη σε σύγκρουση με μοτοσικλέτα, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη της. Η σύγκρουση προκλήθηκε από την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από την πλευρά του οδηγού του Ι.Χ. οχήματος.

Η μοτοσικλέτα, με τον 49χρονο αναβάτη της, κινούνταν κανονικά σε διασταύρωση, έχοντας πράσινο φανάρι. Ωστόσο, η πορεία της διακόπηκε απότομα από την εμφάνιση του Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει στον ερυθρό σηματοδότη, οδηγώντας στην αναπόφευκτη σύγκρουση.

Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη στιγμή του ατυχήματος

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει με λεπτομέρεια τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της σύγκρουσης. Το οπτικό υλικό, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί, παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο στον Κολωνό.

Στις εικόνες του βίντεο, φαίνεται καθαρά η μοτοσικλέτα να διασχίζει τη διασταύρωση, έχοντας ανάψει πράσινο ο σηματοδότης λίγα δευτερόλεπτα πριν. Από την οδό Τριπόλεως, ένα σκουρόχρωμο Ι.Χ. αυτοκίνητο εμφανίζεται ξαφνικά με μεγάλη ταχύτητα, παραβιάζοντας τον ερυθρό σηματοδότη και εισερχόμενο στη διασταύρωση.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης και οι συνέπειες

Η σύγκρουση του Ι.Χ. αυτοκινήτου με τη μοτοσικλέτα ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Το αυτοκίνητο εμβόλισε τη μοτοσικλέτα, παρασύροντας τον 49χρονο αναβάτη της για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που ο μοτοσικλετιστής εκτοξεύτηκε από τη θέση του, καταλήγοντας στο οδόστρωμα με σοβαρούς τραυματισμούς.

Άμεσα μετά το ατύχημα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο αναβάτη. Ο 49χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και εισήχθη για νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του 49χρονου μοτοσικλετιστή

Ο 49χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Οι τραυματισμοί του είναι σοβαροί και απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος. Το βίντεο-ντοκουμέντο αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των ευθυνών που οδήγησαν σε αυτό το σοβαρό περιστατικό στον Κολωνό.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis