Νάπολι - Μπολόνια 1-0: Ο Λομπότκα λύτρωσε τους «Παρτενοπέι»

Η Νάπολι κατάφερε επιτέλους να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας της Μπολόνια με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Serie A. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο γήπεδο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», με τους «Παρτενοπέι» να χαμογελούν ξανά μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα.

Η πολυπόθητη νίκη της Νάπολι

Η ομάδα της Νάπολι εξασφάλισε ένα πολύτιμο τρίποντο απέναντι στην Μπολόνια, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα της. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήρθε μετά από ένα αρνητικό σερί δύο ηττών που είχε καταγράψει η ομάδα στο πρωτάθλημα, επαναφέροντας την αισιοδοξία στις τάξεις της.

Ο αγώνας είχε ρυθμό από τα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλουν το παιχνίδι τους. Η Νάπολι έδειξε αποφασιστικότητα να πάρει τη νίκη, ανεβάζοντας σταδιακά την απόδοσή της κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η εξέλιξη του αγώνα στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα»

Στο ξεκίνημα του αγώνα, η Μπολόνια κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα μόλις στο 7ο λεπτό με τον Άρθουρ Θιάτε. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε άμεσα, καθώς υποδείχθηκε οφσάιντ, διατηρώντας το σκορ στο 0-0.

Η Νάπολι είχε τις δικές της ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθώντας να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Ο Βεργκάρα δοκίμασε ένα σουτ με κεφαλιά, ενώ οι Ντε Μπρόινε και Χόιλουντ επιχείρησαν επίσης να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, χωρίς όμως επιτυχία.

Το καθοριστικό γκολ του Λομπότκα

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, οι «Παρτενοπέι» ανέβασαν στροφές, εντείνοντας την πίεσή τους προς την εστία της Μπολόνια. Η επιμονή τους απέδωσε καρπούς στο 66ο λεπτό, όταν βρήκαν τη λύση για να ανοίξουν το σκορ.

Ο Φαβασούλι ήταν αυτός που έβγαλε την ασίστ, και ο Λομπότκα, με ένα ψύχραιμο τελείωμα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0. Μετά το γκολ, η Μπολόνια προσπάθησε να απειλήσει και να αντιδράσει, όμως η άμυνα της ομάδας του Αλέγκρι είχε τον πρώτο λόγο, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα.

Η επιστροφή της Λέτσε στις νίκες

Σε ένα άλλο παιχνίδι της Serie A, η Λέτσε επέστρεψε επίσης στα χαμόγελα, σημειώνοντας νίκη μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αντιμετώπισε την Μόντσα, μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει θετικό αποτέλεσμα, παραμένοντας χωρίς «άσπρη μέρα».

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν μόλις τρία λεπτά για να ανοίξουν το σκορ, με τον Κουλιμπαλί να σκοράρει με κεφαλιά, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτό το γρήγορο γκολ έδωσε ώθηση στη Λέτσε για τη συνέχεια του αγώνα.

Η ροή των τερμάτων στο Λέτσε - Μόντσα

Το 10ο λεπτό βρήκε τον Τιάγκο Γάμπριελ να διπλασιάζει τα τέρματα για τη Λέτσε, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0. Οι φιλοξενούμενοι της Μόντσα κατάφεραν να απαντήσουν στο 20ό λεπτό, μειώνοντας το σκορ σε 2-1 με τέρμα του Μάνγκας.

Ωστόσο, η αντίδραση της Λέτσε ήταν άμεση. Ο Κουλιμπαλί σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 21ο λεπτό, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά στο 3-1. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, στο 89ο λεπτό, ο Ζέμπελος σκόραρε για την Μόντσα, μειώνοντας σε 3-2. Το σκορ αυτό παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Λέτσε να πανηγυρίζει την επιστροφή της στις νίκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta