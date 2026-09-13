Αντωνόπουλος: «Ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι, μακάρι να έχουμε ανάλογη συνέχεια»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του εμφανίστηκε ο προπονητής του Αστέρα AKTOR, Γιώργος Αντωνόπουλος, μετά την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ στην Τρίπολη. Το αποτέλεσμα αυτό, που προέκυψε στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, χάρισε στους Αρκάδες τον πρώτο τους βαθμό στη φετινή Stoiximan Super League.

Ο Αντωνόπουλος, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε πως επρόκειτο για το καλύτερο παιχνίδι του Αστέρα μέχρι στιγμής στη σεζόν και εξέφρασε την ελπίδα για ακόμα καλύτερη συνέχεια στο πρωτάθλημα.

Η ισοπαλία στην Τρίπολη

Η αναμέτρηση στην Τρίπολη, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έληξε με σκορ 1-1. Η ΑΕΚ δεν παρουσιάστηκε ως η «γνωστή ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας», ενώ και ο Αστέρας AKTOR είχε διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα ματς της φετινής περιόδου.

Το αποτέλεσμα αυτό άφησε ικανοποιημένους τους Αρκάδες, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Για την ΑΕΚ, το 1-1 δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεδομένης της προσδοκίας για νίκη.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής των γηπεδούχων, Γιώργος Αντωνόπουλος, παραχώρησε δηλώσεις στο flash interview. Εκεί, υπογράμμισε τη σημασία της εμφάνισης της ομάδας του, χαρακτηρίζοντάς την ως την καλύτερη από πλευράς μαχητικότητας και ατομικών προσπαθειών.

Ο κ. Αντωνόπουλος εξέφρασε την ευχή να υπάρξει ανάλογη συνέχεια για την ομάδα του στις επόμενες αγωνιστικές. Η ικανοποίηση για τον βαθμό ήταν εμφανής, καθώς προήλθε από ένα παιχνίδι κόντρα σε μία ισχυρή ομάδα όπως η ΑΕΚ.

Η μαχητικότητα των παικτών

Ο προπονητής του Αστέρα AKTOR στάθηκε ιδιαίτερα στη φανταστική προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του. Όπως ανέφερε, η ομάδα έδειξε μεγάλη μαχητικότητα και ατομικές προσπάθειες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αμυντική λειτουργία, με τον Αντωνόπουλο να σημειώνει πως «για να αμυνθείς ειδικά σε αυτό το κομμάτι πρέπει να υπερβάλεις ειδικά όταν δεν έχεις την μπάλα». Αυτό υποδηλώνει την προσήλωση και την ενέργεια που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα.

Η τελική προσπάθεια και ο βαθμός

Παρά τη θετική εμφάνιση, ο Γιώργος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε και στην αδυναμία της ομάδας του να είναι εύστοχη στην τελική προσπάθεια. «Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες προσπάθειες που βρήκαμε αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι στην τελική προσπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η κατάκτηση ενός βαθμού κόντρα στην ΑΕΚ, την οποία χαρακτήρισε ως «πολύ καλή ομάδα», θεωρείται σημαντική. Αυτός ο βαθμός αποτελεί τον πρώτο για τον Αστέρα AKTOR στο φετινό πρωτάθλημα, δίνοντας ώθηση για τη συνέχεια.

Ικανοποίηση για τον κόσμο

Ο προπονητής του Αστέρα δεν έκρυψε τη χαρά του όχι μόνο για τον βαθμό, αλλά και για τον κόσμο της ομάδας. Αναγνώρισε ότι οι φίλαθλοι είχαν στενοχωρηθεί με το ξεκίνημα που έκανε η ομάδα στη σεζόν.

Η ισοπαλία με την ΑΕΚ και η συνολική εμφάνιση της ομάδας αποτελούν μία μικρή ανακούφιση για τους φιλάθλους. Ο Αντωνόπουλος εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα θα έχει καλύτερη συνέχεια, προσφέροντας περισσότερες χαρές στον κόσμο της Τρίπολης.

Με πληροφορίες από: Athletiko