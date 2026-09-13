Η πυρκαγιά στην Πελασγία Φθιώτιδας τέθηκε υπό έλεγχο

Μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Πελασγίας Φθιώτιδας τέθηκε πρόσφατα υπό πλήρη έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά, η οποία ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, δεν προκάλεσε απειλή για κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός επίγειων και εναέριων μέσων, καθώς και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εξέλιξη και χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς

Η φωτιά στην Πελασγία Φθιώτιδας εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10, σε μια αγροτοδασική έκταση της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της, με την επιχείρηση να στέφεται τελικά με επιτυχία, καθώς η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η έκταση όπου ξέσπασε η φωτιά χαρακτηρίζεται ως αγροτοδασική. Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, είναι ότι η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικίες σε κανένα σημείο της εξέλιξής της, γεγονός που συνέβαλε στην αποφυγή μεγαλύτερων κινδύνων για τους κατοίκους της περιοχής.

Η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά, τριάντα πέντε πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή της Πελασγίας, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν και από μια ειδική ομάδα πεζοπόρου τμήματος, η οποία ανήκει στην 4η ΕΜΟΔΕ. Η παρουσία του πεζοπόρου τμήματος είναι συχνά καθοριστική σε δυσπρόσιτες αγροτοδασικές εκτάσεις, όπου τα οχήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχαν έντεκα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη μεταφορά νερού και στον περιορισμό των μετώπων της φωτιάς.

Συνδρομή από αέρος και την τοπική αυτοδιοίκηση

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και εναέρια μέσα, τα οποία ήταν απαραίτητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από ψηλά. Συγκεκριμένα, διατέθηκε ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποίησε ρίψεις νερού στα σημεία που η πρόσβαση ήταν δύσκολη ή όπου η φωτιά είχε μεγαλύτερη ένταση.

Εκτός από το ελικόπτερο, στην αεροπυρόσβεση συμμετείχαν και τέσσερα αεροσκάφη. Τα εναέρια μέσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς, συμπληρώνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η συνδρομή του Δήμου Στυλίδας, ο οποίος παρείχε υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας συνεχή τροφοδοσία νερού.

Τοποθεσία και άμεση αντίδραση

Η περιοχή της Πελασγίας Φθιώτιδας, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρίσκεται σε μια αγροτοδασική ζώνη. Η φύση της έκτασης αυτής καθιστά συχνά τις πυρκαγιές ιδιαίτερα επικίνδυνες και δύσκολες στην αντιμετώπιση, λόγω της βλάστησης και των πιθανών δυσκολιών πρόσβασης.

Η άμεση αντίδραση των πυροσβεστικών αρχών, λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς στις 14:10, ήταν καθοριστική. Η γρήγορη κινητοποίηση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων μέσων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη από τον Δήμο Στυλίδας, συνέβαλε στην ταχεία τιθάσευση της πυρκαγιάς και στην αποτροπή περαιτέρω καταστροφών στην αγροτοδασική έκταση. Η επιτυχής κατάσβεση διασφάλισε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τις γύρω κατοικίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki