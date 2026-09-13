Έκκληση για σεβασμό και υπομονή στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη, εν μέσω αναστάτωσης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του. Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου δημιούργησε συνθήκες έντονου συνωστισμού, με τον εφημέριο του ναού να απευθύνει έκκληση για σεβασμό και υπομονή. Ωστόσο, η ιερή αυτή στιγμή διαταράχθηκε από ένα περιστατικό αναστάτωσης, όταν ένας άνδρας προέβη σε ασελγείς πράξεις, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του πλήθους και την επέμβαση των αρχών.

Η προσέλευση του κόσμου και η έκκληση του εφημέριου

Πλήθος κόσμου, που υπολογίζεται σε χιλιάδες, συγκεντρώθηκε πέριξ του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος, προκειμένου να αποδώσει τον ύστατο φόρο τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη. Η σορός του έφτασε λίγο νωρίτερα στον ναό για την αγρυπνία, προσελκύοντας έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που επιθυμούσαν να τον αποχαιρετήσουν.

Η πρωτοφανής αυτή προσέλευση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών έντονου συνωστισμού στον χώρο, καθιστώντας δύσκολη τη διαχείριση του πλήθους. Αντιλαμβανόμενος την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, ο εφημέριος του ναού πήρε το μικρόφωνο και απηύθυνε έκκληση στους συγκεντρωμένους, ζητώντας τους να διατηρήσουν την ηρεμία τους και να επιδείξουν σεβασμό.

Το μήνυμα του ιερέα για σεβασμό και υπομονή

Ο ιερέας ζήτησε από τους παρευρισκομένους να σεβαστούν τόσο τον ιερό χώρο του ναού όσο και τη μνήμη του εκλιπόντος τραγουδιστή. «Δεν αρμόζει στον Γιώργο να μη σεβαστούμε αυτή την ημέρα. Θέλω από όλους σεβασμό και υπομονή. Θα τον τιμήσετε όπως του αρμόζει», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και υπομονή σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στην έκκλησή του, ο εφημέριος διαβεβαίωσε τους συγκεντρωμένους ότι όλοι θα είχαν την ευκαιρία να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη όπως του αρμόζει. «Θα μπείτε όλοι μέσα να προσκυνήσετε, να αφήσετε το λουλούδι σας», ανέφερε, ενώ παράλληλα ζήτησε την ψυχραιμία τους. Αναγνώρισε ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες, αλλά επέμεινε στην υπομονή «για τον Γιώργο». Επιπλέον, ο εφημέριος σημείωσε ότι η οικογένεια του τραγουδιστή είχε απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας.

Περιστατικό αναστάτωσης στην λαϊκή αγρυπνία

Εν μέσω της συγκίνησης και του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για την αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, ένα δυσάρεστο περιστατικό αναστάτωσε τους παρευρισκομένους. Ένας άνδρας προκάλεσε αναστάτωση στο πλήθος, καθώς, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη, διαταράσσοντας την ιερότητα και την ηρεμία της στιγμής. Η πράξη του άνδρα προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση στους συγκεντρωμένους, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα στη συμπεριφορά του.

Άμεση αντίδραση του πλήθους και επέμβαση της αστυνομίας

Η αντίδραση του κόσμου που βρισκόταν στην αγρυπνία ήταν άμεση και αποφασιστική. Το πλήθος ακινητοποίησε τον άνδρα που προκάλεσε την αναστάτωση και τον παρέδωσε στην Αστυνομία. Οι παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν έντονα τον άνδρα, φωνάζοντάς του «δε ντρέπεσαι;», εκφράζοντας την οργή και την απογοήτευσή τους για την πράξη του.

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να διαχειριστούν την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Το περισταστικό έληξε γρήγορα, με την απομάκρυνση του άνδρα από τον χώρο της εκκλησίας, επιτρέποντας στην αγρυπνία να συνεχιστεί, παρά την προσωρινή αναστάτωση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit