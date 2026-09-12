Ισοπαλία για Λάτσιο και Μίλαν στη Ρώμη, 2-2 με ανατροπή

Η Λάτσιο, με τον Έλληνα τερματοφύλακα Χρήστο Μανδά να βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας, βρέθηκε να προηγείται με 2-0 απέναντι στη Μίλαν, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο ιστορικό Ολίμπικο της Ρώμης. Παρά το ισχυρό προβάδισμα που απέκτησαν οι «Λατσιάλι», οι «ροσονέρι» πραγματοποίησαν μία εντυπωσιακή ανατροπή, ισοφαρίζοντας σε 2-2 χάρη σε δύο γκολ που σημείωσε ο Μορέιρα. Το τελικό αποτέλεσμα στέρησε από τη Λάτσιο τη δυνατότητα να πετύχει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στη Serie A, διατηρώντας την αγωνία για την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα των «Λατσιάλι»

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την ομάδα της Ρώμης, η οποία έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της. Μόλις στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Κανσελιέρι, εκμεταλλευόμενος μία άψογη μπαλιά από τον Τσακάνι, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με μία κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στη Λάτσιο.

Το προβάδισμα των «Λατσιάλι» διευρύνθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 39ο λεπτό. Σε μία φάση που προκάλεσε αρχικά αγωνία, ο Νόσλιν κατάφερε να σκοράρει. Η πρώτη του προσπάθεια κατέληξε στο δοκάρι, όμως ο ίδιος παίκτης επέμεινε και με μία διπλή προσπάθεια έστειλε τελικά την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 υπέρ της Λάτσιο και δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ομάδα βάδιζε προς μία άνετη νίκη.

Η ολική επαναφορά της Μίλαν

Παρά το εις βάρος της σκορ, η Μίλαν δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να επανέλθει δυναμικά στο παιχνίδι κατά το δεύτερο ημίχρονο. Οι «ροσονέρι» μείωσαν το σκορ στο 65ο λεπτό, δίνοντας νέα πνοή στην αναμέτρηση. Ο Μορέιρα ήταν ο παίκτης που ανέλαβε δράση, εκμεταλλευόμενος μία μπαλιά του Πούλιτσιτς. Με ένα εξαιρετικό τελείωμα από πλάγια θέση, ο Μορέιρα κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1.

Η ισορροπία στο σκορ αποκαταστάθηκε μόλις δύο λεπτά αργότερα, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Μίλαν. Στο 67ο λεπτό, ο ίδιος παίκτης, ο Μορέιρα, βρέθηκε ξανά σε θέση βολής και με ένα συρτό σουτ κατάφερε να σκοράρει για δεύτερη φορά. Το γκολ αυτό διαμόρφωσε το τελικό 2-2, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ολική επαναφορά για τους «ροσονέρι» μέσα στο Ολίμπικο.

Άλλο ένα ισόπαλο αποτέλεσμα στη Serie A

Πριν από την αναμέτρηση της Λάτσιο με τη Μίλαν, διεξήχθη μία ακόμη συνάντηση για την ιταλική Serie A, στην οποία αναμετρήθηκαν η Τζένοα και η Φροζινόνε. Το παιχνίδι αυτό έληξε επίσης ισόπαλο, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς με τελικό σκορ 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι της Φροζινόνε ήταν αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ, μόλις στο 14ο λεπτό του αγώνα, χάρη σε γκολ που σημείωσε ο Κβερνάτζε. Η Τζένοα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς κέρδισε πέναλτι. Ωστόσο, ο Κολόμπο αστόχησε στην εκτέλεση από την άσπρη βούλα, στο 45+1' των καθυστερήσεων, διατηρώντας το προβάδισμα της Φροζινόνε.

Τελικά, οι Γενοβέζοι κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάσκες ήταν ο παίκτης που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαίρισε σε 1-1 και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta