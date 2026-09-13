Ο Γιώργος Μαζωνάκης «επέστρεψε» στη Νίκαια για τον ύστατο αποχαιρετισμό

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η «λαϊκή αγρυπνία» για τον σπουδαίο καλλιτέχνη ξεκίνησε στις 19:30, με τη σορό του να φτάνει την ίδια ώρα, προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα από το συγκεντρωμένο πλήθος. Η απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει σκορπίσει θλίψη στο πανελλήνιο.

Η συγκέντρωση του πλήθους στη Νίκαια

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, ο χώρος έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια άρχισε να γεμίζει με κόσμο. Δύο ώρες πριν την επίσημη έναρξη της λαϊκής αγρυπνίας, η περιοχή ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτη, γεγονός που καταδεικνύει την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού προς τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι θαυμαστές του τραγουδιστή, συγκεντρωμένοι στην παλιά του γειτονιά, άφηναν λουλούδια και σημειώματα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό και τη θλίψη τους. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, με πολλούς να τραγουδούν επιτυχίες του καλλιτέχνη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μνήμης και τιμής.

Η άφιξη της σορού και τα χειροκροτήματα

Ακριβώς στις 19:30, η ώρα που είχε ανακοινωθεί για την έναρξη της αγρυπνίας, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Η στιγμή της άφιξης συνοδεύτηκε από ένα παρατεταμένο και έντονο χειροκρότημα από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.

Ταυτόχρονα, από τα μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια του σπουδαίου καλλιτέχνη, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους. Αυτή η στιγμή αποτέλεσε έναν ύστατο φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο στην περιοχή που τον ανέδειξε.

Μέτρα κυκλοφορίας και διάρκεια της αγρυπνίας

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και για τη διευκόλυνση των πολιτών, η Ελληνική Αστυνομία είχε θέσει σε εφαρμογή έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα. Αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν γύρω από την περιοχή του ναού στη Νίκαια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή και η ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Η λαϊκή αγρυπνία, που ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής στις 19:30, έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτένης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους θαυμαστές και φίλους να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια του τραγουδιστή, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στην ίδια εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, και θα είναι ανοιχτή για το κοινό, επιτρέποντας την παρουσία κόσμου.

Ωστόσο, η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα ακολουθήσει την ακολουθία, θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Αυτή η επιθυμία της οικογένειας θα πραγματοποιηθεί στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Ο κ. Λυκούδης, μιλώντας στο ERTNEWS, διευκρίνισε ότι μόνο η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki