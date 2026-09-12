Ευχάριστα νέα για τον Κώστα Καρέτσα: Επιστρέφει στις προπονήσεις

Ο Κώστας Καρέτσας, ο νεαρός άσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις, αφήνοντας πίσω του το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Τα νέα για την κατάσταση του διεθνή εξτρέμ είναι ευχάριστα, καθώς βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την πλήρη επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα κυκλοφορικό πρόβλημα που είχε οδηγήσει τον 18χρονο ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Το πρόβλημα υγείας και οι εξετάσεις

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αντιμετώπισε ένα κυκλοφορικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Champions League με τη Βιγιαρεάλ. Το περιστατικό αυτό τον ανάγκασε να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Λίγες ημέρες μετά το συμβάν, ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, φρόντισε να καθησυχάσει τους πάντες σχετικά με την υγεία του νεαρού άσου. Ο Κροάτης τεχνικός δήλωσε πως οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Καρέτσας δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ευτυχώς, δεν διαπιστώθηκε κάτι ασυνήθιστο».

Η επιστροφή στις προπονήσεις και οι δηλώσεις του Κόβατς

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την επιβεβαίωση της καλής του κατάστασης, ο Κώστας Καρέτσας έχει ήδη ξεκινήσει τις ατομικές προπονήσεις. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση, καθώς βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για να ενσωματωθεί ξανά στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Νίκο Κόβατς, σε δηλώσεις του πριν από την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας, μετέφερε τα ευχάριστα νέα για την πορεία της αποκατάστασης του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο προπονητής της γερμανικής ομάδας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Καρέτσας να επιστρέψει νωρίτερα απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ταχεία επανένταξή του.

Πιθανή επανένταξη και ο επόμενος αγώνας

Σύμφωνα με τον Νίκο Κόβατς, ο Κώστας Καρέτσας θα μπορούσε να βρίσκεται ακόμη και στις επιλογές της ομάδας για την αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη, η οποία είναι προγραμματισμένη για το επόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στις 19:30. Αυτό θα συμβεί εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και ο νεαρός άσος μπορέσει να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Κροάτης τεχνικός τόνισε τη σημασία της πλήρους επανένταξης στις ομαδικές προπονήσεις ως προϋπόθεση για την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσοχή που δίνει ο σύλλογος στην υγεία και την πλήρη ετοιμότητα των παικτών του.

Η δήλωση της μητέρας και η προσοχή του συλλόγου

Η μητέρα του Κώστα Καρέτσα, Ιρένα Κίτσινις, η οποία βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό του στο νοσοκομείο, μίλησε για την κατάσταση του γιου της. Ανέφερε ότι τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φέρεται να προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Η ίδια δήλωσε ότι ο Κος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, γεγονός που αποτελεί τεράστια ανακούφιση για την οικογένεια.

Η Ιρένα Κίτσινις συμπλήρωσε ότι ο σύλλογος της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Οι άνθρωποι της ομάδας επιθυμούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο και να διασφαλίσουν την πλήρη υγεία του ποδοσφαιριστή.

Η πορεία της Μπορούσια Ντόρτμουντ χωρίς τον Καρέτσα

Εν τω μεταξύ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ συνέχισε την αήττητη πορεία της σε όλες τις διοργανώσεις, παρά την απουσία του Κώστα Καρέτσα από την αποστολή της. Η ομάδα επικράτησε με 3-0 της Πάντερμπορντ, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της λίγκας.

Στην αναμέτρηση αυτή, οι Φάμπιο Σίλβα και Φέλιξ Ενμέτσα αναδείχθηκαν σε μεγάλους πρωταγωνιστές, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας. Ο Γκιρασί είδε δύο γκολ του να ακυρώνονται για οφσάιντ, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα και την ανοδική πορεία της Μπορούσια Ντόρτμουντ στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko