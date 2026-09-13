Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη γέφυρα Λυκόβρυσης με τραύμα από όπλο

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Λυκόβρυσης, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ο άνδρας βρέθηκε δίπλα στο αυτοκίνητό του, φέροντας τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ δίπλα του βρέθηκε και ένα όπλο. Η Ελληνική Αστυνομία έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή, διερευνώντας ενδελεχώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Εντοπισμός νεκρού άνδρα στη Λυκόβρυση

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη γέφυρα της Λυκόβρυσης. Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές ανέφεραν την ύπαρξη ενός νεκρού ατόμου δίπλα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η ανακάλυψη αυτή σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε στην έξοδο Λυκόβρυσης της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Η ακριβής τοποθεσία του εντοπισμού του ήταν δίπλα στο όχημά του, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές.

Τα ευρήματα στο σημείο του συμβάντος

Κατά την πρώτη εξέταση του σημείου, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικά ευρήματα. Ο νεκρός άνδρας έφερε τραύμα από όπλο στο κεφάλι, μια πληροφορία που προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών. Το εύρημα αυτό αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την κατανόηση των συνθηκών του θανάτου.

Επιπλέον, δίπλα στον άνδρα εντοπίστηκε ένα όπλο. Συγκεκριμένα, μία από τις πληροφορίες αναφέρει ότι το όπλο βρισκόταν στο χέρι του νεκρού, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για εντοπισμό του όπλου πλησίον του. Η παρουσία του όπλου στο σημείο είναι καθοριστική για την πορεία της έρευνας.

Ευρεία κινητοποίηση και μέτρα ασφαλείας

Αμέσως μετά τον συναγερμό, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή της Λυκόβρυσης. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μετέβησαν στην έξοδο Λυκόβρυσης της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, προκειμένου να αναλάβουν δράση. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και περιμετρικά, ώστε να διαφυλαχθούν τα ευρήματα και να ξεκινήσει η διαδικασία της αυτοψίας.

Ο αποκλεισμός του χώρου είχε ως άμεση συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Η ροή της κίνησης διακόπηκε επί της γέφυρας Λυκόβρυσης, επηρεάζοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτό το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και την ανεμπόδιστη εργασία των αστυνομικών και των ειδικών συνεργείων που διερευνούν το περιστατικό.

Τα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές

Οι αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τον θάνατο του άνδρα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι αυτό της αυτοκτονίας. Αυτή η υπόθεση βασίζεται στα ευρήματα του σημείου και στις αρχικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί.

Παρ’ όλα αυτά, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και κανένα ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επισταμένως όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εγκληματικής ενέργειας, προτού καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα. Η ολοκλήρωση της έρευνας των αρχών αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki