Σημαντικές διευκρινίσεις δόθηκαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η τελετή θα λάβει χώρα στη Νίκαια, με την οικογένεια να επιθυμεί να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο της παρουσίας του κοινού. Πιο συγκεκριμένα, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί με την παρουσία του κόσμου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως γνωστοποιήθηκε από τον δικηγόρο της οικογένειας.

Η εξόδιος ακολουθία ανοιχτή στο κοινό

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00 το μεσημέρι. Ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια θα ανοίξει τις πύλες του για να φιλοξενήσει την τελετή, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να αποχαιρετήσουν τον καλλιτέχνη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του αγαπημένου τραγουδιστή, κ. Λυκούδης, έκανε γνωστό ότι όποιος επιθυμεί θα μπορέσει να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία. Αυτή η διευκρίνιση έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα που είχαν προκύψει τις προηγούμενες ώρες, σχετικά με το αν το κοινό θα μπορούσε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο

Παρά την ανοιχτή παρουσία στην εξόδιο ακολουθία, η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί σε ένα πιο ιδιωτικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού θα τελεστεί αποκλειστικά σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο κ. Λυκούδης, μιλώντας στο ERTNEWS, ξεκαθάρισε ότι η ταφή θα λάβει χώρα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Αυτή η διάκριση μεταξύ της εξοδίου ακολουθίας και της ταφής αποτελεί το βασικό σημείο των νεότερων διευκρινίσεων που δόθηκαν από την οικογένεια του τραγουδιστή.

Η αρχική ανακοίνωση που προκάλεσε σύγχυση

Η ανάγκη για αυτές τις διευκρινίσεις προέκυψε μετά από την αρχική ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην ανακοίνωση αυτή, η οποία αφορούσε το ύστατο χαίρε στον τραγουδιστή, αναφερόταν ότι «η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου».

Η διατύπωση αυτή, η οποία δεν έκανε σαφή διάκριση μεταξύ της ακολουθίας και της ταφής, δημιούργησε την εντύπωση ότι κανείς, πέραν του στενού οικογενειακού κύκλου, δεν θα μπορούσε να παραστεί στην τελετή. Αυτή η παρεξήγηση οδήγησε στην ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση του κοινού.

Οι επίσημες διευκρινίσεις από τον δικηγόρο

Την Κυριακή, ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Λυκούδης, ανέλαβε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Μιλώντας στην ΕΡΤ, παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες, διαχωρίζοντας με σαφήνεια την εξόδιο ακολουθία από την ταφή.

Ο κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι η εξόδιος ακολουθία είναι ανοιχτή για το κοινό, ενώ η ταφή θα παραμείνει ιδιωτική. Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκδοθεί και μία επίσημη διευκρινιστική ανακοίνωση από την οικογένεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω παρεξηγήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της τελετής.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis